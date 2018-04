Knalgroen soepje (van radijsblad)

Alleen al in Nederland schijnen we ergens tussen de 1,7 en 2,5 miljoen ton eten ongebruikt af te danken. In industrie, horeca, detailhandel, maar ook gewoon bij de mensen thuis. De gemiddelde consument kiepert namelijk 40 kilo per jaar aan eetbare spullen in de eigen vuilnisbak. Dat zijn huiveringwekkende getallen. Maar zoals ik al zei: er gloort hoop aan de horizon. Het regent initiatieven om er iets tegen te doen. En nu niet miepen over 'druppels' en 'gloeiende platen', denk liever in de richting van 'alle beetjes helpen'. Is het woord 'duurzaamheid' al gevallen? Bij deze.

Bij ons thuis gooien we heus ook weleens wat weg, maar zo min mogelijk. Dat komt vooral, zeg ik er eerlijk bij, omdat ik uit hoofde van mijn beroep gallisch word van alsmaar weer boodschappen doen, dus als ik dat kan vermijden, zal ik het niet laten. Ik knutsel liever maaltijden in elkaar met dingetjes en beetjes die ik nog heb rondslingeren dan dat ik weer de deur uit moet. Ik blij, de planeet blij.

Prachtige groene blaadjes Wat ik bijvoorbeeld nooit heb begrepen, is dat mensen radijsblad standaard weggooien. Die prachtige groene blaadjes, rücksichtslos in de kliko. Waarom nou toch? Bij mij gaan ze samen met die wit-rode bolletjes door de sla, voor extra pit. Dan moet u wel kakelverse bosjes radijs kopen en ze liefst dezelfde dag nog opeten. Maar laatst had ik de bolletjes gebruikt om in te maken op z'n Japans, en zat ik met dat groene spul. Dat gooide ik toen maar door de soep. Dat bleek een goed idee, want het resultaat was een fraai knalgroen soepje. Komt dat even goed uit dat ik in mijn kleurrijke regenboogserie intussen bij 'groen' ben aanbeland. Tevens leuk als quizvraag aan tafel, want wedden dat niemand raadt dat het om radijzen gaat? Tenzij u het verklapt door voor de gezelligheid wat plakjes radijs boven op de soep te deponeren natuurlijk.

Nodig voor 4-6 porties blad en steeltjes van 2 bosjes radijzen

250 g kruimige aardappels

150 g pastinaak

1 grote ui

1 knoflookteen

1 liter groentebouillon

1 volle theel. komijnpoeder

snuf chilivlokken (molentje)

klontje boter

zout & peper uit de molen

Bereiding Snipper de ui en knoflook en fruit zachtjes in een klontje boter in een soeppan met dikke bodem. Schil intussen de aardappels en pastinaak en snij in kleine blokjes. Doe in de pan en fruit even mee. Was het radijsblad grondig (het kan zanderig zijn) en laat uitlekken. Giet de (liefst hete) groentebouillon in de pan en breng aan de kook. Laat 5 minuten onder een deksel sudderen tot de groente beetgaar is. Roer dan hand voor hand het radijsblad erdoor - het slinkt razendsnel - en laat nog even 5 minuten sudderen. Pureer in de blender en proef op zout en peper. Let op: goed blenderen tot ook de steeltjes goed fijn zijn. Voor wie alleen een staafmixer heeft, kook dan niet te veel steeltjes mee, maar vooral blaadjes, anders blijft het te vezelig. Of gebruik een ouderwetse roerzeef, die tackelt alles probleemloos.