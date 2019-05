KMA-officier geschorst na relaties met cadetten

De zaak kwam eind februari vorig jaar aan het rollen toen een van de betrokken cadetten bij de vertrouwenspersoon van de KMA melding maakte van de relaties. Daarop heeft de commandant van de academie de betrokken leidinggevende geschorst en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) gevraagd de zaak te onderzoeken. “Het is binnen Defensie niet toegestaan een seksuele relatie aan te gaan indien er sprake is van een hiërarchische relatie of een andere machtsverhouding zoals instructeur-leerling”, laat het ministerie weten.

Defensie wil om privacyredenen niet zeggen welke rang de leidinggevende heeft of hoeveel cadetten erbij betrokken zijn. Bronnen bij Defensie melden tegenover deze krant dat de man relaties heeft gehad met drie vrouwelijke cadetten. Volgens een van hen was er gedurende enkele weken zelfs sprake van een gelijktijdige relatie, maar het kaderlid heeft dat ontkend.

Dat luitenant-generaal Leo Beulen, de commandant landstrijdkrachten, zich nu pas buigt over maatregelen tegen de KMA-officier, acht maanden nadat het COID-onderzoek is afgerond, heeft volgens een defensiewoordvoerder te maken met vertragingen door nieuw integriteitsonderzoek op de KMA en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).

Nazi-Duitsland

Staatssecretaris Barbara Visser meldde in december dat er een nieuw onderzoek was gestart na meldingen over racistische en pornografische afbeeldingen met verwijzingen naar nazi-Duitsland die gecirculeerd zouden hebben binnen de Nederlandse Defensie Academie NLDA. De KMA en de KIM zijn hier onderdeel van.

Dit ‘bredere’ onderzoek moet voor de zomer klaar zijn. Verbetering van de sociale veiligheid is een prioriteit van het ministerie, nadat de onafhankelijke commissie-Giebels vorig najaar constateerde dat daar binnen de krijgsmacht veel aan schort. Defensie heeft sindsdien een nieuwe gedragscode geïntroduceerd en besteedt in de opleidingen meer aandacht aan normbesef, integriteit en morele professionaliteit.

De mogelijke maatregelen tegen de KMA-militair kunnen uiteenlopen van een ambtsbericht – een officiële vermelding in zijn personeelsdossier – tot een waarschuwing, overplaatsing of ontslag, zegt een woordvoerder van Defensie. Als verzachtende omstandigheid kan de commandant landmacht meewegen dat de betrokken officier langer in onzekerheid is gelaten over mogelijke sancties tegen hem. Een beslissing van Beulen wordt binnen enkele weken verwacht.