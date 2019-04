Klokkenluider Floris Boudens (22) voelt zich weggezet als dissident. ‘Dit is van de zotte’

Hij heeft twee eisen: een declaratieplafond voor bestuurders en volledige transparantie over de gemaakte kosten. Sinds Floris Boudens, student geschiedenis aan de Universiteit Utrecht (UU), ontdekte dat voorzitter Anton Pijpers vorig jaar ruim 124.000 euro declareerde aan vervoerskosten (zie kader), is hij vastbesloten om dat voor elkaar te krijgen.

Maar veel medestanders vindt hij tot zijn frustratie niet. De medezeggenschapsraad van de UU, die de belangen van medewerkers en studenten behartigt en waar Boudens zelf ook in zetelt, reageert volgens Boudens ‘veel te lauw’. “Ze staan niet als collectief op tegen Pijpers, maar tegen mij”, zegt hij. “Ze weigeren om deze misstand rigoureus van de hand te wijzen en verwijten mij dat ik naar de pers en politiek ben gestapt. De discussie verplaatst zich naar wat ik beter had moeten doen, terwijl het over het gedrag van Pijpers zou moeten gaan.”

Boze brief

Boudens laat het er niet bij zitten en werkt aan een ‘boze brief’ aan de raad van toezicht, die achter de baas van de universiteit staat en tekende voor zijn declaraties. De brief gaat vandaag de deur uit. Hij herhaalt daarin zijn eisen: een maximale vergoeding van 40.000 euro per bestuurder en volledige transparantie van de kosten. “Nu zijn er allerlei bestemmingen op de bonnetjes weggelakt en kunnen we niet zien of het echt om dienstreizen gaat. Dat moeten we kunnen controleren", zegt Boudens. “Het is belachelijk dat de regels ongelimiteerd reizen mogelijk maken en dat we geen specificatie van de kosten onder ogen krijgen.”

Ik kan begrijpen dat er dingen zijn weggelakt. Het gaat ook om privacy Fred Toppen

Het zit hem niet lekker dat Pijpers geen verbetering belooft. Integendeel: in een persoonlijk gesprek zei hij deze week tegen Boudens dat hij zich ‘genaaid’ voelt en noemde hij zijn declaraties ‘transparant, eerlijk en rechtmatig’. Pijpers wil zelf niet op de kwestie reageren, maar laat bij monde van een woordvoerder weten dat een auto met chauffeur voor hem ‘een voorwaarde is om zijn werk goed, tijdig en in vertrouwen te kunnen uitvoeren’. In de toekomst verwacht hij met regelmaat gebruik te blijven maken van een auto met chauffeur, ‘in het belang van de Universiteit Utrecht’.