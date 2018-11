KLM-vakbond: Canadese topman helpt ons uit de Frans-Nederlandse kramp

Het was een turbulent jaar voor Air France-KLM. Een vete tussen de top en de vakbonden van Air France leidde tot het vertrek van topman Jean-Marc Janaillac. Daarna volgde de zoektocht naar een nieuwe topman, waarbij de ene na de andere naam rondzong in de media. Sinds half september staat de Canadees Ben Smith aan de top van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern.

Bob van der Wal, voorzitter van de Vereniging van KLM Professionals, kijkt er al lang niet meer van op als er weer eens reuring is. “Ook bij andere bedrijven is er wel eens crisis in de bestuurskamer. Het verschil is dat Air France-KLM onder een vergrootglas ligt.”

Van der Wal loopt al even rond bij het bedrijf. De vakbondsman doet er de cao-gesprekken namens zijn vereniging en is plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad.

Dat alle ogen zo op Air France-KLM zijn gericht, zegt Van der Wal, is omdat de maatschappijen zich nadrukkelijk presenteren als nationale iconen. “Wie vanuit China met Air France naar Parijs vliegt, krijgt al in het vliegtuig informatie over het Louvre. Bij KLM ontkom je niet aan informatie over tulpen of de Amsterdamse grachtengordel. Ondertussen werken medewerkers in de groep geregeld voor beide bedrijven. Dat gaat vaak goed, maar soms leidt het ook tot spanningen.”

Voertaal Engels

Medewerkers schieten dan snel in een negatieve reflex, zegt Van der Wal. Wellicht omdat de vraag nog regelmatig opspeelt of er in 2004 sprake was van een fusie van twee gelijke partijen of van een overname van KLM door Air France. “De angst dat het KLM-icoon in gevaar komt, steekt dan de kop op.” Van der Wal vergelijkt deze reactie met de weerzin die bij een deel van de Nederlanders leeft over Europa. “Zij zien het liefst dat Nederland opbokst tegen de grote landen in Europa, terwijl het in mijn optiek moet gaan over samenwerking. Hetzelfde geldt voor het grote Air France en het kleinere KLM: ze moeten samen de toekomst tegemoet.”

Wat het samenwerken ook niet altijd even makkelijk maakt is de voertaal van het bedrijf, zegt Van der Wal. “Officieel is die voertaal Engels. Maar in de praktijk is Frans de dominante taal, zeker voor medewerkers boven de veertig. De oudere Fransman spreekt met meer zelfvertrouwen Frans dan Engels, de Nederlander hecht juist aan het Engels.”

Maar Air France-KLM zal de verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tak overwinnen, denkt Van der Wal. “De problemen zouden al een stuk minder zijn als Air France betere resultaten boekt. Het taalprobleem zal vanzelf verdwijnen. Dat zie je nu al bij medewerkers van onder de veertig: die voelen zich er prima bij als er Engels wordt gesproken, of ze nu Frans of Nederlands zijn.”