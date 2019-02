KLM-topman Pieter Elbers: 'Terugkijken komt vast nog wel’

KLM zorgde in 2018 voor 80 procent van de winst van moederbedrijf Air France-KLM. Hoe kan dat nou toch? Lees verder na de advertentie “Het is een groot verschil en u zult gezien hebben dat het niet alleen wordt veroorzaakt door de stakingen bij Air France die 335 miljoen hebben gekost. Zij boeken 266 miljoen winst, wij ruim een miljard. Er is dus nog veel te doen bij Air France, en daar zijn plannen voor gemaakt.”

Bij Air France krijgt het personeel er ruim 4 procent bij volgens een nieuwe cao. De kosten nemen dus verder toe. Is dat zorgelijk? “Het zou aanmatigend zijn als ik nu wat zou zeggen over de cao van Air France. Men moest uit een impasse komen en het is goed dat dit allemaal achter de rug is.”

Voorgoed achter de rug of voorlopig? “Er is nu een momentum gecreëerd om uit de spiraal van stakingen en gedoe te komen. Ik kan alleen maar hopen dat Ben Smith en Anne Rigail dit doorzetten.”

Om aan te blijven moet u toestaan dat Ben Smith een stoel krijgt in de Raad van Commissarissen van KLM. Is dat een hoge prijs? “Hier ga ik niet op in, wat mij betreft is er nu een totaalpakket aan maatregelen genomen, waarmee we een streep kunnen trekken onder de afgelopen periode. Er komt een nieuw comité met alle CEO’s van de holding, we kunnen de blik nu naar voren richten.”

Moet deze nieuwe toplaag toekomstige conflicten voorkomen? “KLM-Air France bestaat uit twee sterke merken die erg verbonden zijn met het land waar ze vandaan komen. Daar past deze opzet bij. Maar als dit comité problemen kan voorkomen, is dat natuurlijk mooi. Het gaat er om dat we vooral met de business bezig kunnen zijn, dat we onze positie op de Europese markt verbeteren. En dus niet terugkijken, later komt er vast nog een moment dat ik dat ga doen.”

Kunnen we een boek verwachten? “Zoiets. Ik heb zeker ideeën over hoe je een bedrijf effectief moet leiden. Bij ons is er een heel sterke band tussen planning en uitvoering, tussen wat we de klant beloven en wat we doen.”

Daar zijn ze bij Air France minder goed in? "Dat zeg ik niet. Maar bij KLM zijn we er altijd goed in geweest. Wij hebben een kleine thuismarkt en doen het toch goed in een hyper concurrerende omgeving, we hebben een bedrijf neergezet waar we in oktober 100 jaar mee worden."

