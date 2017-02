KLM presteerde veel beter dan Air France, maar is dat goed nieuws?

Dat blijkt vandaag uit de jaarcijfers die Air France-KLM naar buiten bracht. Enerzijds kan dit de positie van KLM binnen moedermaatschappij Air France-KLM versterken, anderzijds kan het ook leiden tot meer frictie.

Winst

Het Frans Nederlandse luchtvaartconcern maakte over 2016 een fors hogere winst van 792 miljoen euro, 674 miljoen euro meer dan in 2015. Dit was echter vooral te danken aan de lagere brandstofprijzen en kostenbesparingen. De brandstofkosten waren met 4,6 miljard euro maar liefst een kwart lager dan in 2015, toen de rekening nog 6,2 miljard euro was.

De verwachting is dat het Frans-Nederlandse bedrijf dit jaar niet meer kan profiteren van goedkope brandstof. Het bedrijf wil daarom doorgaan met het snijden in de kosten.

De lage brandstofkosten van vorig jaar verhullen niet dat KLM beter boert dan Air France. De operationele winst (zonder belastingen, rentes en bijzondere baten) liep bij KLM op van 384 miljoen euro in 2015 naar 681 miljoen euro in 2016. Ondertussen liep de operationele winst van Air France juist terug, van 426 euro naar 372 euro. KLM slaagt er al lange tijd beter in om kosten te besparen dan Air France, voornamelijk als het gaat om personeelskosten.

De sfeer binnen Air France-KLM is er niet per se bij gebaat dat de cijfers uiteen lopen. Franse piloten vinden het maar niets dat KLM harder groeit dan Air France en hebben al meerdere malen voorgesteld om KLM-vliegtuigen te gaan bemannen, om zo de oorspronkelijke balans tussen de twee maatschappijen te herstellen. Hoewel de moedermaatschappij vooralsnog niet ingaat op dit voorstel, komt het de sfeer in het Frans-Nederlandse bedrijf niet ten goede.