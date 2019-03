KLM-medewerkers over de toekomst: ‘Ik ben niet zenuwachtig’

“En aan boord is er ondanks de vele ontwikkelingen in het nieuws over Air France-KLM geen sprake van angst of spanning. Er heerst een hele positieve stemming”, zegt De Jager, die fulltime intercontinentaal vliegt. Ook de passagiers zijn vaak op de hoogte van het nieuws. “Goede stap hè van de regering, dat ze aandelen hebben gekocht”, zei iemand gisteren nog. “Ik was het helemaal met hem eens.”

“Ik ben niet zenuwachtig over de toekomst van het bedrijf, dat was ik wel toen Pieter Elbers mogelijk niet zou worden herbenoemd. Ik deed toen ook mee aan de handtekeningenactie om hem opnieuw in het zadel te helpen en dat is gelukt”, zegt ze. “De laatste jaren heeft de KLM zo hard gewerkt en zoveel ingeleverd qua arbeidsvoorwaarden. Zo sta ik nu altijd met minder collega’s aan boord. Er zijn offers gebracht om winst te maken en ik ben er trots op dat het ons met elkaar is gelukt”, aldus De Jager.

“Waarom ik bij KLM werk?”, vraagt senior purser Lillian de Jager. “Dat is simpel. Ten eerste omdat KLM echt een stukje nationale trots is, ten tweede vanwege de KLM-identiteit die je voelt als je voor dit bedrijf werkt. Als ik bijvoorbeeld in Bangkok naar het vliegveld loop en ik zie die blauwe vogel staan, dan kan ik daar echt blij van worden”, zegt De Jager, doelend op vliegtuigen van KLM.

Fijn dat de staat KLM steunt, dat juich ik toe

In 1991 kwam hij van de luchtvaartschool en kon hij als vlieger bij KLM beginnen. Inmiddels is Martijn Loef gezagvoerder op de Boeing 777 en getrouwd met een stewardess. En zijn zoon? Die liep stage als grondwerktuigkundige bij de KLM-hangar op Schiphol-Oost.

“Over familiegevoel gesproken”, zegt Loef. “Het is een bijzonder bedrijf en het blijft mooi om op te stijgen en te landen in ons koude kikkerlandje in het blauw van KLM. Het is een bedrijf waaraan je je bindt”, zegt hij. “De meeste vliegers komen jong bij KLM binnen en gaan er ook met pensioen.”

Ik hoop dat die aandelen geen politiek spel in gang hebben gezet en dat Frankrijk nu ook weer zijn gram wil halen Martijn Loef

Dat Air France-KLM zo vaak in het nieuws is de laatste tijd, daar maakt hij zich niet zo druk over. “Ik vind het niet vreemd dat ceo Benjamin Smith wat meer wil meekijken met wat KLM doet”, zegt Loef. “Sinds de overname door Air France (in 2004) is er weinig veranderd voor wat betreft de autonomie en ik zie geen reden om me zorgen te maken. Al kan dat wij-zijgevoel tussen KLM- en Air France-personeel wel iets minder.”

Of hij blij is dat de Nederlandse staat aandelen heeft gekocht? “Het is wel fijn dat de staat KLM steunt. Ze doen een poging meer grip te krijgen op KLM en dat juich ik toe. Maar feitelijk hebben ze niet meer dan aandelen in de holding. Ik hoop dat die aandelen geen politiek spel in gang hebben gezet en dat Frankrijk nu ook weer zijn gram wil halen”, aldus de 48-jarige vliegenier.

Hoe dan ook, hij is blij dat hij steeds met een ander team voor KLM op avontuur mag. “Mijn volgende vlucht is naar Zuid-Afrika. Daar zullen we met de hele bemanning drie dagen gaan helpen met klussen bij een school. En wie kan er nou zeggen dat hij op een gewone dinsdagavond saté kan eten in Thailand?”