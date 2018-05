KLM kan een failliet Air France-KLM overleven, mits het een parel blijft

Als zelfstandig bedrijf heeft KLM met haar kleine thuismarkt weinig kans om een rol van betekenis te blijven spelen op het wereldtoneel. De kans is zelfs groot dat KLM zo’n stap op lange termijn niet zou overleven. Als kleine maatschappij is het nu eenmaal moeilijk opboksen tegen een luchtvaartreus als AIG of een prijsvechter als Ryan­air, zo blijkt wel uit de ondergang van het Belgische Sabena en het Italiaanse Alitalia.

Nee, KLM kan ondanks al het gedoe bij het Franse zusterbedrijf beter bij Air France-KLM blijven. De aanhoudende stakingen van het Franse personeel en het opstappen van topman Jean-Marc Jannaillac zijn weliswaar slecht voor de reputatie en financiële situatie van het moederbedrijf, maar de kans dat KLM daar per direct last van krijgt, is klein. Vertragingen en uitvallende vluchten bij Air France maken een KLM-ticket immers niet minder aantrekkelijk. Dat is het grote voordeel van de manier waarop Air France en KLM in 2004 fuseerden: de twee luchtvaartbedrijven bleven grotendeels apart functioneren.

Natuurlijk is de slechte relatie tussen de top van Air France-KLM en de vakbonden een groot probleem voor het bedrijf. Maar personeelstoestanden lijken bij Air France eerder regel dan uitzondering. Het dieptepunt was herfst 2015 toen woedende werknemers de personeelsdirecteur van Air France de kleren van het lijf trokken, omdat hij meldde dat er 2900 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen.

Dat de Fransen problemen hebben met opstandig personeel is frustrerend voor KLM, maar nieuw is het dus allerminst. Het beste wat KLM onder deze omstandigheden kan doen, is uitzonderlijk goed blijven presteren. Mooie cijfers maken het voor topman Pieter Elbers makkelijker om de Fransen op een afstand te houden. Want hoewel het voor KLM geen goed idee is om alleen verder te gaan, kan het bedrijf om te overleven wel het beste zo zelfstandig mogelijk blijven. Immers: als Air France toch ten onder gaat aan de opstandigheid van het personeel, moet KLM wel de parel in de failliete boedel van het concern zijn. Zolang het bedrijf zijn eigen boekhouding, zijn eigen hoofdkantoor, zijn eigen personeel en zijn eigen juridische vorm houdt, is het makkelijker los te weken.

Dat een apart onderdeel prima kan voortbestaan na een faillissement van het moederbedrijf, bleek bij de ondergang van V&D: supermarktconcern Jumbo was van harte bereid om La Place, de florerende restaurantketen van V&D, uit de failliete boedel te kopen.

Probleem is wel dat het niet altijd even makkelijk is geweest om de Fransen op een afstandje te houden. Zo was er begin 2015 het plan om het kasgeld van KLM over te hevelen naar het Franse moederbedrijf. Uiteindelijk ging dit niet door, maar de opvolger van Janaillac zou dit soort discussies weer kunnen beginnen. Aan Elbers dan weer de vervelende taak om zich met hand en tand te verzetten, zodat KLM een parel blijft.

