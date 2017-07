KLM-gadget helpt toeristen in Amsterdam met veilig fietsen en oversteken

"Pas op waar je loopt. Dit is een druk gebied, met heel veel fietsers", waarschuwt een KLM-medewerkster via een gadget een paar toeristen die in Amsterdam de weg willen oversteken. Bezoekers van de hoofdstad kunnen wel een beetje hulp gebruiken, meent KLM, en daarom heeft de luchtvaartmaatschappij een apparaatje ontwikkeld dat reizigers praktische tips geeft gedurende hun verblijf in Amsterdam.

"De gemiddelde kosten voor een taxirit van Schiphol naar het centrum van Amsterdam is ongeveer 45 euro", vertelt de KLM-medewerkster vanuit het apparaatje. Deze zogenoemde Care Tag weet door een ingebouwde GPS-module waar je bent en merkt ook hoe snel je gaat. Het signaleert dus als de toerist op een taxistandplaats staat. Of weet dat een reiziger fietst op een weg met tramrails en waarschuwt voor deze 'gaten'.

Klanten van KLM kunnen gebruik maken van deze Care Tag, die net zo klein is als een bagagelabel en ook is vast te maken aan een tas of kleding. Hij geeft via een luidspreker automatisch praktische en toeristische tips over de hoofdstad. Zoals hoe je een fiets goed op slot moet zetten - iets wat voor sommige toeristen compleet nieuw is - maar ook over plekken waar je gratis de plaatselijke keuken kunt proeven of waar de mooiste straatkunst te vinden is.

Meest klantgerichte luchtvaartmaatschappij van Europa De crew van de luchtvaartmaatschappij heeft de meer dan honderd tips in het Engels ingesproken. De talen Chinees, Portugees, Duits en Russisch volgen later dit jaar. KLM wil door zijn service uit te breiden naar buiten het vliegtuig 'de meest klantgerichte luchtvaartmaatschappij van Europa blijven'. Eerder kwam KLM met een koffervolger die ervoor moet zorgen dat koffers niet meer kwijt raken, of in ieder geval altijd terug te vinden zijn Vorig jaar lanceerde KLM al de succesvolle 'happy to help'-campagne op sociale media. Een team van KLM beantwoordde vijf dagen 24 uur per dag miljoenen online vragen en hielp bij vertragingen of andere problemen rondom vluchten. Eerder kwam KLM met een koffervolger die ervoor moet zorgen dat koffers niet meer kwijt raken, of in ieder geval altijd terug te vinden zijn. Een app op de smartphone geeft de exacte locatie aan. Het apparaatje op de koffer geeft een alarm als de bagage een andere route neemt dan de reiziger, en stuurt een berichtje als het op de bagageband ligt. Aan deze koffervolger waren wel flink wat kosten verbonden. De nieuwe gadget Care Tag is vooralsnog gratis maar wel minder persoonlijk. Deze is vooraf geprogrammeerd en geeft geen tips die aansluiten op individuele interesses. In september kunnen er 300 Care Tags online besteld worden. In november willen ze er zesduizend klaar hebben. Of de Care Tag dan nog steeds gratis is voor passagiers die naar onze hoofdstad komen, kan KLM nu nog niet zeggen. Lees ook: KLM vindt het veel te druk op Schiphol

