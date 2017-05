KLM: Chaos is de schuld van Schiphol

Ook moesten vliegtuigen wachten tot hun passagiers alsnog aan kwamen rennen, wat weer tot nieuwe verstoringen leidde. Passagiers kijken KLM daar op aan, maar het is Schiphol die verantwoordelijk is voor de chaos.

Dat erkent Schiphol ook. “De processen hebben op momenten niet gelopen zoals zou moeten, daar balen we van'', zegt topman Jos Nijhuis. KLM is de grootste klant van Schiphol. De luchtvaartmaatschappij spreekt over wanbeleid van de ­Schiphol-directie dat KLM al ‘ettelijke miljoenen’ heeft gekost.

Schiphol zegt dat het verrast is door de drukte van de afgelopen tijd. KLM doet dat excuus af als ‘ongeloofwaardig’. Dat er tijdens de ­meivakantie al lange rijen voor de balies en ­douane stonden, belooft nog wat voor de maanden juli en augustus, de drukste periode voor Schiphol.

Wachtrijen zijn nooit uit te ­sluiten, zegt Nijhuis. “Het blijft op topdagen gewoon erg druk op Schiphol”. Volgens hem kunnen passagiers zelf ook iets doen aan de lange rijen. “Kom op tijd naar de luchthaven. Dus niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg. Houd je aan het advies van de luchtvaartmaatschappij.”

De luchthaven zelf heeft ondertussen toegezegd meer beveiligers in te huren en twee extra beveiligingsdoorgangen te open. Dat is ‘een ­eerste stap in het onderkennen van het probleem’, reageert KLM.

De luchtvaartmaatschappij ziet meer knelpunten waarvan ze al ­langer roept dat die moeten worden aangepakt. Volgens KLM heeft Schiphol de laatste jaren niet snel genoeg geïnvesteerd in uitbreiding.

De FNV is evenmin gelukkig met de luchthaven. De vakbond had vanochtend een gesprek met de Schiphol-leiding, maar was niet tevreden over de uitkomst. Volgens bestuurder Leen van der List zijn extra beveiligers geen structurele oplossing. “Je kunt niet alleen een oplossing bedenken voor één schakel in de keten. Dan neemt de werkdruk bij het andere grondpersoneel niet af.”

