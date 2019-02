KLM-baas Pieter Elbers: een vechtersbaas met een blauw hart

Hoewel hij zijn blauwe hart niet op de tong heeft, is het niet lastig om aan het gezicht van KLM-topman Pieter Elbers af te lezen wat hij ergens van vindt. Begin 2017 stond er niet ‘Pieter’, maar ‘Pieters’ op zijn naambordje bij de presentatie van de jaarcijfers van Air France-KLM in Parijs. Lachen deed Elbers die ochtend alleen tijdens de verplichte fotosessies met stewardessen, verder bleef zijn mond een rechte streep van verbeten ergernis.

Hij was ook ontstemd over de minimale hoeveelheid spreektijd die hij kreeg van toenmalig topman Jean-Marc Janaillac tijdens de presentatie van de resultaten van de KLM, die toen al een stuk beter waren dan die van zusterbedrijf Air France.

Elbers zal ook woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers geen tophumeur hebben. Zelfs al mag hij topman van KLM blijven en de prachtige resultaten van ‘de blauwe zwaan’ presenteren. De strijd die hij met de huidige topman van Air France-KLM Ben Smith heeft uitgevochten, voorspelt weinig goeds voor de toekomst. In die strijd werd het belang en de positie van Elbers de afgelopen weken haast vereenzelvigd met die van de KLM.

Elbers bleek onverzettelijk te kunnen zijn en voor KLM-begrippen ongekend hard, vond het personeel

Gek is dat niet, want Elbers (1970) is een KLM-man pur sang. Na zijn studie logistiek management aan de vervoersacademie in Venlo ging hij op zijn 22ste aan de slag bij het bedrijf om er nooit meer te vertrekken. In zijn eerste jaren combineerde hij zijn werk met studie bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Daarna maakte hij gestaag carrière: hij verhuisde begin jaren nul voor de KLM naar Zuid-Europa en Azië om in 2005 weer in Nederland neer te strijken als vicepresident netwerk & allianties. Ondertussen trouwde Elbers en kreeg hij drie kinderen, maar zijn leven bleef toch vooral draaien om de KLM.

Elbers schopte het in 2011 tot operationeel topman. Na het vertrek van KLM-topman Peter Hartman moest hij anderhalf jaar toezien hoe Camiel Eurlings stuntelde als hoogste baas van zijn geliefde bedrijf, waarna hij als opvolger in 2014 de touwtjes stevig in handen nam. Zijn belangrijkste doelen: de KLM uit de financiële ellende halen en uit de klauwen van de Fransen houden.

Bezuinigen Het eerste lukte Elbers uitstekend: met een strakke bezuinigingsoperatie sneed hij in de kosten en maakte hij de KLM tot de winstmachine van het concern. Elbers bleek onverzettelijk te kunnen zijn en voor KLM-begrippen ongekend hard, zo was de ervaring van het personeel. Het leidde tot een paar forse aanvaringen met de cabinemedewerkers en de piloten. Zij moesten inleveren op hun beloning en arbeidsvoorwaarden met als gevolg protesten en (dreigende) stakingen. Maar de weerstand van het KLM-personeel bleef beperkt, zeker vanuit het Franse perspectief van moederbedrijf Air France-KLM dat om de haverklap te maken kreeg met grootschalige stakingen die honderden miljoenen euro’s kostten. Wat ook hielp was dat Elbers’ ingrepen vruchten afwierpen. De vraag was niet langer óf KLM haar honderdjarig bestaan – dit jaar – zou vieren, maar hoe. Zo werd Elbers steeds geliefder, hoewel critici erop wijzen dat hij het lastig vindt om zich flexibel of charmant op te stellen als de situatie daarom vraagt. De KLM weer op de rit krijgen was misschien nog wel makkelijker voor Elbers dan de Fransen buiten de deur houden. Dankzij zijn vechtersmentaliteit slaagde hij erin zoveel mogelijk zeggenschap en activiteiten in Nederland te houden. En Janaillac, voorganger van Ben Smith bij Air France-KLM, bleek toch niet zo’n kwaaie pier. Hij liet de KLM grotendeels met rust en gaf Elbers begin 2018 een stuk meer spreektijd om de ongekend hoge winst van de KLM te vieren. Zelden liep Elbers zo vrolijk en ontspannen rond in de Parijse conferentieruimte als toen: het KLM-bolwerk was veilig en floreerde. Wat zal hij Janaillac – die in april 2018 sneuvelde vanwege gebrek aan steun van het personeel – woensdag missen.

