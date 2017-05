Klimmer Dumoulin opent de deur naar een andere wereld

De weg naar het Santuario Di Oropa was hemeltergend voor wie van suspense houdt. Heel even leek Tom Dumoulins roze trui in gevaar toen bergkoning Nairo Quintana een aanval plaatste op de 11 kilometer lange klim naar de twaalf kapellen in de uitlopers van de Alpen. Dumoulin hield het hoofd koel en sloop tergend langzaam weer naar de Colombiaan en greep en passant naar zijn tweede Giro-etappe dit jaar.

“Ik wist dat Quintana zou aanvallen. Ik bleef rustig en heb denk ik een heel slimme klim gereden. Ik reed mijn eigen tempo. En op het einde had ik nog iets over”, deed Dumoulin na afloop zijn verhaal.

Spartelen De klim naar Oropa opende de deur naar een andere wereld. Was het Quintana die in de bergen zijn concurrenten meermaals als kleine kinderen liet spartelen, dit keer was het de Giro-winnaar van 2014 die zich hulpeloos waande toen de Nederlander in de slotmeters zijn duivels ontbond. Dumoulin op de finish van de veertiende etappe. © AFP De veertiende etappe zaterdag was een eerbetoon aan twee memorabele Italiaanse coureurs, Fausto Coppi en Marco Pantani. Met de start in Coppi’s geboortedorp Castellania en finish op Oropa waar Pantani in 1999 een opzienbarende remonte maakte – om een paar dagen later door de mand te vallen bij de dopingcontrole – hees de Giro een nieuwe held op het schild. Italië moet alleen nog even aan Dumoulin wennen. Toen de 26-jarige Maastrichtenaar met gebalde vuist de streep passeerde liepen de cafe’s onder aan de klim meteen leeg.

P sychologische tik Dumoulin deelde zaterdagmiddag een kleine psychologische tik uit. Aan Quintana met name die de komende dagen zich het hoofd zal gaan pijnigen of Dumoulin echt zo sterk is of hijzelf niet goed genoeg. Wielrennen wordt niet alleen met de benen bevochten. Dumoulin durfde na zijn opzienbarende exercitie geen grote woorden te bezigen, bang om komende zware week ergens gelogenstraft te worden door de Colombiaan. “Het ligt nog allemaal open hoor”, hoopte de kopman van Sunweb het ongetwijfeld aanzwellende nationale sentiment te temperen. “Het is lastig en het wordt nog alleen maar lastiger deze Giro. Ik ben echt niet gerust op de slotweek.” Lees ook: De Dumoulin-factor: uitstraling en eruditie in het roze © BELGA

