Kleine zorgaanbieders vrezen financiële problemen door de nieuwe privacywet

Kleine zorgaanbieders vrezen financiële problemen nu de nieuwe en strengere privacywet voor de deur staat. Vanaf 25 mei moeten alle organisaties in Europa - van voetbalclubs tot warenhuizen - zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens.

Maar wie ook informatie over de gezondheid van cliënten of patiënten bewaart, moet daarbovenop een hoop extra tijd en geld investeren. Kosten die kleinere zorginstellingen niet altijd kunnen maken. Daarnaast is nu niet duidelijk van welke zorgbureaus de Autoriteit Persoonsgegevens die investering precies verwacht.

Privacy-expert Marius van Rijswijk geeft cursussen over de nieuwe privacywet en zegt regelmatig welzijnsorganisaties in de mantelzorg of thuiszorg te spreken die het geld niet hebben om eraan te voldoen. Zo zijn zij straks verplicht iemand aan te stellen die de verantwoordelijkheid krijgt over de datastromen en persoonsgegevens. Zo’n ‘functionaris gegevensbescherming’ (FG) mag van binnen of buiten de organisatie komen, maar moet wel onafhankelijk zijn.

Honderd euro per uur

“Dat houdt in dat hij ontslagbescherming geniet”, zegt adviseur Van Rijswijk van Verdonk, Klooster & Associates. “Maar ook dat hij helemaal thuis is in de Europese wet, in staat is uitgebreide risicoanalyses te schrijven en ook dat hij een direct lijntje heeft met de Raad van Toezicht voor als er problemen zijn.” Volgens Van Rijswijk rekent zo’n functionaris al snel honderd euro per uur.

We hebben wel wat te beschermen, privacy gaat iedereen aan Autoriteit Persoonsgegevens

Een oplossing is het gezamenlijk aanstellen van een functionaris voor meerdere kleine zorgorganisaties. “Dat mag wel, maar dat kost alsnog geld dat niet elk zorgbureau heeft”, zegt Van Rijswijk.

En dan is het nog onduidelijk welke organisatie er een nodig heeft en welke niet. De Autoriteit Persoonsgegevens kan die duidelijkheid nog niet geven. De noodzaak van een FG gaat onder meer afhangen van de grootschaligheid van de dataverzameling, maar de wet kent nog een grijs gebied. “We verwachten dat er uiteindelijk vanzelf een praktische standaard ontstaat voor wie een FG nodig heeft, en wie niet”, laat een woordvoerster weten.

Het ontbreken van die duidelijkheid zorgt voor onrust. “Voor ons is dit een belangrijke vraag ”, zegt Evedien Tukkers van ActiZ, branchevereniging voor ouderen- en langdurige zorg. “In de wet staat geen hard patiëntenaantal vanaf wanneer een functionaris nodig is. Maar het hangt daarnaast ook nog af van hoe ingewikkeld de ICT-toepassingen zijn die een instelling gebruikt, of hoe lang de data worden bewaard.”