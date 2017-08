Kleine ondernemer leent weer, merkt ABN Amro

Zelfs de kredietverlening aan kleine en middelgrote bedrijven, lang een zorgenkind van de bank, is weer op toeren geraakt. Ondertussen blijft ABN Amro reorganiseren: in een jaar tijd daalde het aantal voltijdsbanen met bijna 1200, tot ruim 20.700.

De sterk toegenomen kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) was voor ABN Amro een van de opvallendste ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Tijdens de crisis nam die kredietverlening jaar na jaar af – en dat bleef zo toen de economie zich begon te herstellen. Vorig jaar kwam eindelijk de ommekeer en klopte het mkb weer vaker (met succes) bij ABN Amro aan voor krediet.

In de eerste zes maanden van dit jaar verstrekte ABN Amro zes procent meer krediet aan het mkb dan in de eerste helft van vorig jaar. Een verrassend grote stijging, ook voor ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen. De stijging geldt voor de hele sector, zei Van Dijkhuizen woensdag op de presentatie van de halfjaarcijfers van de bank. Er zijn geen bedrijfstakken die duidelijk achterblijven. In totaal heeft ABN Amro voor circa 40 miljard euro aan kredieten uitstaan bij het mkb.

ABN Amro verstrekte ook meer hypotheken dan vorig jaar, ondanks de toegenomen concurrentie op dat gebied van verzekeraars en pensioenfondsen. ABN Amro heeft ruim een vijfde van die markt in handen. “Een zeer gezonde markt”, zei Van Dijkhuizen, omdat Nederlanders de gewoonte hebben hun hypotheek af te lossen en hun rente te betalen. Zelfs in crisistijden waren er weinig wanbetalers.

ABN Amro boekte het afgelopen half jaar een nettowinst van 1,57 miljard euro

Dat huizenkopers tegenwoordig minder geld mogen lenen dan voorheen en dat hypotheekrente-aftrek alleen nog mogelijk is als er op een hypotheek wordt afgelost, ziet hij als voordelen. “De markt is er nog stabieler door geworden.” Zorgen over de sterk gestegen huizenprijzen heeft de ABN Amro-topman niet. Wel verwacht Van Dijkhuizen dat de huizenmarkt wat afkoelt.

ABN Amro boekte het afgelopen half jaar een nettowinst van 1,57 miljard euro. Dat was 82 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Maar dat cijfer geeft een vertekend beeld. Vorig jaar moest ABN Amro 271 miljoen euro opzij zetten om mkb’ers te compenseren die in het verleden een, later zeer omstreden geraakte, renteverzekering hadden afgesloten.

Minder voorzieningen De afhandeling van de renteverzekering-kwestie leidde het afgelopen half jaar weer tot een extra kostenpost: van 69 miljoen. Dat kwam vooral doordat de dossiers bekeken moeten worden door gespecialiseerde (en dus dure) accountants. Dit jaar boekte ABN Amro een boekwinst van 200 miljoen op de verkoop van zijn private-bankingpoot met 300 werknemers in Azië en het Midden-Oosten. Zo’n 100 miljoen ‘kwam binnen’ doordat ABN Amro voorheen bij het bepalen van de hoogte van voorzieningen voor slechte leningen geen rekening hield met de waarde van onderpanden. Dat doet de bank nu wel, waardoor ze minder voorzieningen hoeft te nemen. ABN Amro zal zich, zei Van Dijkhuizen verder inzetten op duurzaamheid. In 2023 moeten alle ABN Amro-panden energiezuinig zijn (label A) en de bank hoopt dat zijn klanten hetzelfde doel nastreven voor hun panden en gebouwen. ABN Amro wil die klanten adviseren en noodzakelijke verbouwingen financieren. De tabaksindustrie is niet meer welkom bij ABN Amro. Lees ook: ABN Amro stapt uit de tabakssector Lees ook: ABN Amro toont groene en sociale kant

