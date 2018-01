Klein vliegveld biedt vrij spel aan criminelen

De elf kleine luchthavens in Nederland zijn gevoelig voor mensensmokkel en drugshandel. De Koninklijke Marechaussee (Kmar) pleit daarom voor meer controle. Nu is op de vliegvelden geen permanent fysiek toezicht. Als het aan de Kmar ligt, wordt de overheid strenger en moeten piloten de gegevens van passagiers en bemanningen verplicht doorgeven. Nu doen ze dat op basis van vrijwilligheid.

De omgeving van kleine vliegvelden als Budel, Teuge, Hoogeveen of Vliegveld Midden-Zeeland, wordt door verschillende partijen zoals politie, douane, marechaussee en gemeenten bestempeld als een potentiële verzamelplaats voor criminele activiteiten, waaronder drugs- en mensenhandel. Het Liec, het landelijk overleg van die overheidsorganisaties, plaatst de kleine vliegvelden op een lijn met verouderde en malafide vakantieparken en jachthavens.

Net als bij andere lucht- en zeehavens komt crimineel gedrag ook voor rondom de kleine luchthavens, aldus een woordvoerder van de marechaussee: “Door het niet standaard aanwezig zijn van de overheidsdiensten is de aard en de omvang van die criminaliteit lastig vast te stellen.” Verplichte melding, zoals die geldt bij de grote luchtvaart, zou volgens een woordvoerder van de Kmar “een belangrijke vooruitgang zijn bij de grenscontrole. De techniek is er al. Om de digitale verstrekking verplicht te stellen is een wijziging van de wet nodig.”

Heroïne op Teuge

Meest in het oog springende delicten via kleine luchtvelden waren vorig jaar juli het smokkelen van elf Albanese volwassenen en drie kinderen naar Engeland, en de 60 kilo heroïne die vanuit Engeland naar Duitsland ging maar op vliegveld Teuge werd onderschept.

Leden van de Koninklijke Marechaussee op luchthaven Schiphol. © anp

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van kleine ongecontroleerde vliegvelden blijkt dat de marechaussee lang niet altijd in staat is de vluchten, vooral die naar het Verenigd Koninkrijk, te controleren. Het is ook lastig voor de beheerders van de kleine luchthavens om hun omgeving in de gaten te houden. De kleine vliegvelden zijn meestal geopend van zonsopgang tot zonsondergang en kennen weinig bewaking. “Er zijn hekken maar je kunt zo het poortje open doen. Wat er ’s nachts gebeurt, zien we niet. We weten niet wat er in de hangars wordt gedaan”, zegt een medewerker van een kleine luchthaven die liever anoniem wil blijven.