Klein leed: sterke werkwoorden worden soms zwak vervoegd

We kunnen redeneren dat de schrijver het verkeerde werkwoord (leiden in plaats van lijden) heeft gekozen en dit vervolgens correct heeft vervoegd. We hebben dan te maken met een enkele fout, want anders dan lijden, dat sterk vervoegd wordt (leed, geleden), hoort leiden zwak vervoegd (leidde, geleid) te worden. Dat doet de schrijver dan ook consequent.

Lijden en leiden zijn echter zulke bekende werkwoorden met zulke duidelijk onderscheiden betekenisprofielen, dat de kans klein is dat een ervaren schrijver deze woorden door elkaar haalt. Waarschijnlijker is dat de schrijver het juiste werkwoord lijden gebruikte, maar in de fout ging bij de vervoeging.

Als dit scenario klopt, heeft de schrijver lijden abusievelijk zwak vervoegd. Daarbij had hij twee opties: lijdde en leidde. Die eerste vorm tref je ook weleens aan. Zo schreef Trouw eens over Nike dat 'het te veel lijdde onder de stroom negatieve publiciteit' rond Lance Armstrong. In het geval van de ptss-patiënt is het correcte werkwoord lijden verkeerd (namelijk zwak) vervoegd, maar is die zwakke vervoeging vervolgens conform het vertrouwde woordbeeld als leidde gespeld.

Ook in dit geval hebben we te maken met een enkele fout: een die wel de toenemende neiging van schrijvers verraadt om sterke werkwoorden zwak te vervoegen.

Peter-Arno Coppen en Ton den Boon helderen grammaticale geschillen, etymologische enigma's en andere taaltwijfels op.

Heeft u ook een prangende taalvraag? Mail Ton den Boon via tdb@taalbank.nl