Kledingketen Cool Cat is over de kop: niet cool meer

Het is vermoedelijk over en sluiten voor de kledingwinkels van CoolCat. De eigenaar, ondernemer Roland Kahn, heeft het faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak van zijn bedrijf. Bij CoolCat werken 1450 mensen, van wie 1180 in Nederland. Veel van de medewerkers zijn parttimer.

Het ging al langer niet goed met de winkels van CoolCat. De keten, die zich richt op tieners, draait al jaren met verlies. De lange hete zomer van afgelopen jaar waardoor de winkels met voorraden bleven zitten, zouden de laatste druppel zijn geweest. Met het over de kop gaan van CoolCat (tachtig vestigingen) komt na veertig jaar een einde aan opnieuw een bekende speler in de Nederlandse winkelcentra. Zeer recent nog sneuvelde speelgoedketen Intertoys, dat in zwaar afgeslankte vorm verdergaat.

“De formule van CoolCat heeft zijn bestaansrecht verloren”, zegt hoogleraar marketing & retailing Kitty Koelemeijer aan Nyenrode Business Universiteit. “De winkels richten zich op tieners en die hebben heel veel alternatieven. Die gaan naar Primark, Zara, H&M of ze slagen online bij webwinkels als Zalando.”

Verouderde formule

Ook Els de Baan, modejournaliste bij deze krant, vindt het niet gek dat het doek voor CoolCat definitief lijkt te vallen: “Dat ik nauwelijks nog weet dat ze nog bestonden, zegt wel iets. CoolCat is nauwelijks nog bij het grote publiek in the picture. De kleding die de winkel verkoopt is niet uitgesproken genoeg om je mee te profileren. CoolCat voert een formule die vooral heel erg paste bij de jaren tachtig.”

Het dreigende kapseizen moet pijnlijk zijn voor eigenaar en oprichter Roland Kahn. CoolCat is zijn schepping, hij opende zijn eerste zaak in 1979. Het was het coole CoolCat dat van Kahn een rijk ondernemer maakte. Het moederbedrijf dat hij leidt - waar ook MS Mode, America Today en lingeriemerk Sapph onder vallen - heet niet voor niets Coolinvestments. Kahn was begin 2016 nog even de hoop van winkelend Nederland toen hij warenhuisketen Vroom & Dreesmann van de ondergang wilde redden. Tevergeefs, zoals bekend. Kahn is wel mede-eigenaar van het merk V&D, dat online nog bestaat als webwinkel.

Kitty Koelemeijer wil de zakenman Kahn niet zomaar afvallen: “Roland Kahn is echt wel een goeie ondernemer. Het is gewoon heel lastig om bestaande formules vast te houden en tegelijkertijd vernieuwend te zijn.” Ze vraagt zich af of Kahn zich na deze nieuwe tegenvaller weer kan oprichten: “Deze erfenis sleept hij nu wel met zich mee.”