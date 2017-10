Klanten Leen Bakker grijpen naast goedkope hoogslaper

Tienduizenden consumenten zien het buitenkansje dat zij gemakkelijk dachten binnen te halen, aan zich voorbijgaan. Leen Bakker hoeft hun bestelling voor een hoogslaper die in juli voor slechts 24,95 euro werd aangeboden, niet te leveren. De rechter oordeelde vandaag dat het duidelijk is dat de beddenverkoper een fout had gemaakt bij het bepalen van de prijs van de bedden. Klanten hadden dat gelet op de omstandigheden kunnen weten. De bedden kostten oorspronkelijk 319 euro.

Lees verder na de advertentie

Leen Bakker bood via zijn website hoogslapers aan voor 24,95 euro. Consumenten gingen massaal in op het aanbod, aangespoord doordat de prijsstunt via sociale media snel bekend werd. Bijna 40.000 klanten bestelden in totaal 61.000 hoogslapers. De verkoper wilde de bedden echter niet leveren. Het bedrijf zei wel dat het met een korting had willen adverteren, maar nooit met zo’n grote.

Daarop brak een juridische strijd los. Zo’n 600 kopers spanden een kort geding aan. Daarbij stelden ze zich op het standpunt dat er een overeenkomst tot stand komt op het moment dat een openstaand aanbod wordt aanvaard.

Vanuit de zijde van de verkoper werd betoogd dat daarvoor wel noodzakelijk is dat de aanbieder (of koper) zijn handelingen ‘gewild’ moet hebben. In dit geval zou Leen Bakker een fout hebben gemaakt en nooit van plan zijn geweest om de bedden voor 24,95 euro aan te bieden. Hiertegen werd echter door de kopers ingebracht dat zij er ‘gerechtvaardigd’ op hebben mogen vertrouwen dat Leen Bakker welbewust zo’n scherp aanbod deed, omdat het bedrijf wel vaker met bodemprijzen stunt.

De rechter stelt in zijn verkorte uitspraak vandaag dat de massaal toegestroomde consumenten naar hun bed kunnen fluiten. Het argument dat ze op de juistheid van het aanbod hadden kunnen vertrouwen, is van tafel geveegd. De consumenten hadden volgens de rechter kunnen weten dat er van de zijde van Leen Bakker een vergissing in het spel was. Volgens de rechter is de uitspraak in lijn met een eerder oordeel over een fout bij postorderbedrijf Otto in 2008. Dat bedrijf hoefde toen niet over te gaan tot levering van dure televisies die het per ongeluk voor 99 euro per stuk had aangeboden. Ook hier had de klant moeten begrijpen dat het om een fout ging.

Zou Leen Bakker toch tot levering hebben moeten overgaan, dan had dit een verlies van 10 miljoen euro hebben betekend. Eerdere pogingen van de klagende consumenten om met Leen Bakker tot een oplossing te komen, mislukten.