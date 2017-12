Klanten dagen Apple wegens slome iPhones

Apple wordt voor de rechter gedaagd door iPhone-kopers die zich gedupeerd voelen. Het technologieconcern heeft bij diverse typen iPhones accuproblemen willen verhelpen met een software-update. De klanten wisten van niks, ze merkten alleen dat hun toestel langzamer werd. Een traag toestel kan voor consumenten reden zijn om een nieuw toestel aan te schaffen. Wat Apple goed uitkomt.

Bij rechtbanken in de Amerikaanse staten Californië, New York en Illinois zijn volgens persbureau Reuters acht rechtszaken aangespannen. Het gaat om collectieve zaken, waarbij miljoenen iPhone-gebruikers zich kunnen aansluiten. Zo’n class action kan in de VS flink in de papieren lopen. Bovendien kan een ongewenste software-update voor een deuk in het consumentenvertrouwen zorgen – daar weten Duitse autobouwers alles van.

Ook in Israël is een rechtszaak aangespannen tegen Apple. In Nederland heeft de Consumentenbond Apple om opheldering gevraagd, maar nog geen antwoord gekregen.

Koude of oude accu's Apple gaf onlangs toe dat de software van bepaalde iPhones is aangepast om de snelheid terug te brengen. Het doel daarvan is klanten een optimale ervaring te bieden, schrijft het technologieconcern. Koude, oude of niet volledig opgeladen lithium-batterijen leveren niet altijd de piekstroom waar de snelle processor om vraagt, aldus Apple. Het toestel kan zichzelf in zo’n situatie plotseling uitschakelen om de elektronica te beschermen tegen oververhitting. Om zulke uitval te voorkomen heeft Apple vorig jaar het besturingssysteem van de iPhone 6, iPhone 6s en iPhone SE aangepast. Inmiddels is de iPhone 7 daarbij gekomen en Apple zegt dat het deze functie ook in toekomstige producten wil gebruiken. Een consument legt een flink bedrag neer voor dit soort toestellen en in ruil daarvoor mag hij wat terug verwachten De Consumentenbond

Misleiding Klanten werden niet op de hoogte gesteld. Harvey Keaton uit New York merkte alleen dat zijn iPhone 6 regelmatig uitviel en te traag werd voor basale functies. Medewerkers van Apple vertelden hem niet waardoor dit kwam. Hij kocht daarom geen nieuwe accu maar een nieuwe smartphone van meer dan 1000 dollar. Keaton eist schadevergoeding in de collectieve rechtszaak in Californië. Hij wordt niet door de minste advocaat bijgestaan: Jeffrey Fazio had het in 2013 met Apple aan de stok over garantie. Toen was de uitkomst een schikking van 53 miljoen dollar. Apple meldde vorig jaar wel dat de iPhone 6 een accuprobleem had en bood klanten vervanging aan. Maar het zweeg over de andere typen en "maskeerde het defect door het iPhone-besturingssysteem aan te passen”, staat in de juridische aanklacht van Fazio. Met die misleiding zou Apple kosten willen besparen en klanten willen verleiden tot een nieuwe aankoop.

Anders dan een veiligheidsupdate “Als de basis voor deze oplossing puur een financiële afweging is geweest, dan is dat een kwalijke zaak”, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. “Een consument legt een flink bedrag neer voor dit soort toestellen en in ruil daarvoor mag hij wat terug verwachten. Een nieuwe accu ligt dan in de lijn der verwachting.” De aanpassing is niet te vergelijken met een veiligheidsupdate, die immers in het belang van de klant is, zegt de Consumentenbond. “Hier gaat het om het wegwerken van een hardware-probleem, waarna de gebruikservaring slechter wordt.” En de klant weet van niks. “Alsof een autofabrikant ’s nachts je motorkap opent en een defect verhelpt, waardoor je auto de volgende dag minder presteert.”