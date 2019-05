Klagen over ProRail? Vergeleken met de rest van Europa rijden de treinen hier best op tijd

Maar is het wel waar wat Eringa beweert? Een recent rapport van de Europese Commissie waarin Europese spoorbeheerders in 2017 langs de meetlat zijn gelegd, laat zien dat ProRail inderdaad veel sterke punten heeft. En ook een aantal zwakke.

Als het gaat om het aantal personen dat op het spoor verongelukt of zwaargewond raakt, doet ProRail het goed. Per miljoen treinkilometers vallen er 0,1 ernstig gewonde of dodelijke slachtoffers te betreuren. Het gemiddelde ligt in Europa op 0,3 slachtoffers, maar er zijn ook uitschieters, zoals de spoorbeheerder van Litouwen, waar het aantal iets onder de 2 zit. Overigens worden (pogingen tot) zelfdoding in deze cijfers niet meegenomen.

Treinen rijden in Nederland vaker dan in andere Europese landen op tijd. Waar de gemiddelde punctualiteit 91 procent is, is deze in Nederland 96 procent. Alleen Zwitserland en Letland doen dat beter. De woordvoerder van ProRail wijst erop dat ProRail hier eigenlijk nog beter scoort dan andere landen, omdat een trein volgens Nederlandse normen pas op tijd rijdt als deze 3 minuten of minder vertraging heeft. In Europees verband wordt pas over een vertraging gesproken als een trein 5,5 minuut of meer te laat is.

Waar ProRail niet goed op scoort, is het aantal minuten vertraging bij een technische storing. ProRail zit met meer dan 132 minuten per falend spooronderdeel ruim boven het gemiddelde van 57 minuten. Alleen Noorwegen scoort slechter, waarbij moet worden aangetekend dat veel spoorbeheerders voor deze vergelijking geen gegevens aanleverden.

Hoge kosten

ProRail zit in de top-drie van Europa als het gaat om onderhoud. Waar gemiddeld zo’n 900 spooronderdelen falen per 1000 kilometer hoofdspoor, zijn dat er bij ProRail 400. Daar staat tegenover dat ProRail ook erg hoge kosten maakt om het spoor in goede staat te houden. Waar de gemiddelde Europese spoorbeheerder 88.000 euro uitgeeft per kilometer hoofdspoor, is dat bij ProRail 175.000 euro. “Ook dit heeft er mee te maken dat het druk is op ons spoor. Dan heb je gewoon meer geld nodig voor onderhoud”, aldus de woordvoerder.

Iets meer dan driekwart van het Europese spoor heeft bovenleidingen, waardoor er elektrische treinen kunnen rijden. Ook in Nederland is 85 procent voorzien van een bovenleiding. “In de regio hebben we nog dieseltreinen. Denk aan de noordelijke provincies, Gelderland en Limburg.” Het ligt niet voor de hand dat hier nog bovenleiding wordt aangelegd. “Dat is erg duur. Het is op dit moment logischer om te kijken naar bijvoorbeeld waterstof of batterijen.”