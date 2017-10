Klaas Dijkhoff vervangt Hennis als minister van defensie

Dijkhoff is nu staatssecretaris van veiligheid en justitie.

Hennis trad dinsdag af naar aanleiding van het fatale mortierongeluk in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen het leven lieten en een ernstig gewond raakte. Tijdens het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat volgde op het ongeval, noemde Hennis haar eigen optreden 'knullig'. “Ik heb raar gereageerd'', aldus Hennis.

Volgens het rapport van de OVV was Defensie onzorgvuldig geweest met de aanschaf, keuring en opslag van een partij mortiergranaten. Daarnaast wil het ministerie volgens de onderzoeksraad nauwelijks leren van de gemaakte fouten. Ook werd geconcludeerd dat de medische zorg voor de gewonde militairen ontoereikend was.

'Ook maar een mens'

Hennis kreeg onder meer kritiek op haar opmerking 'niet aftreden, maar optreden' en erkende de fout tijdens haar verantwoording aan de Tweede Kamer. Ze zei er wel bij dat ze 'ook maar een mens' is en dat het achteraf altijd duidelijk is wat er gezegd had moeten worden.

Tijdens het debat toonden de fracties zich kritisch over de minister. Kamerleden wilden weten waarom pas afgelopen vrijdag werd besloten tot extra controles van munitie en een operationele pauze, terwijl de inhoud van het rapport al sinds de zomer bekend was.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Dijkhoff het bijzonder druk krijgt met zijn extra taken. Het kabinet is demissionair en de verwachting is dat ergens volgende week het regeerakkoord van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zal worden gepresenteerd. Daarna volgt de benoeming van nieuwe ministers en staatssecretarissen, wat meestal niet langer dan enkele weken duurt.

