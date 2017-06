Klaar voor de sprong naar de top

De prijslabels liggen overal op de grond, de petjes her en der op de bankjes. Het was een kleine Kerstmis bij het Nederlandse cricketteam, gisteren in Amstelveen. Het team kreeg nieuwe kleding.

Het was een van de eerste zaken die de nieuwe bondscoach Ryan Campbell opviel, toen hij tien weken geleden aan zijn taak begon. Er kon nog wel een stapje extra gedaan worden wat betreft presentatie en uitstraling. Dat was wel het minste dat van Oranje te verwachten viel.

Er werd naar hem geluisterd. En dus trainden de spelers van 'Cricket Netherlands', zoals op de shirts staat in gloednieuw blauw, op het sportcomplex van cricketvereniging VRA in Amstelveen. Vandaag, donderdag en zaterdag speelt het team oefenwedstrijden tegen Zimbabwe, in voorbereiding op vier belangrijke wedstrijden eind dit jaar. Daarin kan de World League Cricket worden gewonnen.

Het is er relaxed, in Amstelveen. Zoals eigenlijk altijd bij cricket. Spelers rusten tijdens en na de training even uit in de schaduw. De hitte speelt mee, en het feit dat het team net terugkomt van een reis naar Essex in Engeland.

De laatste wedstrijd, tegen het tweede team van de plaatselijke county, werd uiteindelijk in winnende positie afgebroken omdat het team de vlucht terug moest halen. Ook dat is cricket, grinnikt Pieter Seelaar, nu toevallig uitgeschakeld door een gebroken vinger. "Het spelen duurt soms een beetje te lang."

Prooi

Cricket, het blijft in Nederland een sport in de marge. Dat weten de spelers zelf ook. Maar kom er nu even niet mee aan. Want Zimbabwe is niet zomaar een oefentegenstander. Het is ook de uiteindelijke prooi. Het target (bij het team gaat alles in het Engels) waar Nederland dit seizoen voor speelt.

Ga maar na: Zimbabwe staat tiende en laatste in de A-groep. Nederland heeft kans om dit jaar poule B te winnen. Eind van dit jaar zijn er wedstrijden tegen Kenia en Namibië, gevolgd door het slottoernooi in Dubai. Wint Nederland die, dan speelt het hoogstwaarschijnlijk in een poule om promotie. Lees: de plek van Zimbabwe.

Dit is een vechtploeg. Wij krijgen niks, wij moeten het nemen Bondscoach Ryan Campbell

Dus is Zimbabwe de kans om te laten zien dat de top van groep B 'op de deur klopt'. Dat moet gebeuren onder leiding van bondscoach Campbell. Een Australiër, volgens Seelaar eentje van het soort 'niet lullen maar poetsen'.

Iemand die dus prima past bij de stijl van het Nederlandse cricket? Klopt, zegt Seelaar. Er lopen geen Cristiano Ronaldo's rond bij de orange boys, zegt hij. Dat hoeft ook niet. Het team vecht, worstelt en bluft zich door poule B van de World Cricket League.

Luister maar naar Campbell, zijn gezicht wit van de vele zonnebrand, met zijn volgens de spelers 'Australische bluf'. "Wij winnen die vier wedstrijden. Dit is een vechtploeg. Wij krijgen niks, wij moeten het nemen." Seelaar maakt er nog een grapje van. "Kijk, als wij eind van het jaar winnen, dan staan we op de ranglijst hoger dan het Nederlands voetbalelftal."

Het gaat nog even over de 'wedstrijd van het jaar'. India tegen Pakistan, afgelopen zondag. Bijna een miljard mensen over de hele wereld zagen de wedstrijd. Of in ieder geval honderden miljoenen.

Campbell wil niet naïef zijn. In Amstelveen leeft deze week de hoop op die aantallen zeker niet. "Dat ga ik niet veranderen." Wel tof is dat donderdag en zaterdag de wedstrijden op YouTube worden gestreamd. Seelaar: "Het is weer een eerste stap. Al is het wel met Engels commentaar, want onze fanclub is in India nog steeds groter dan in Nederland."