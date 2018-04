Kirsten Adema (1995-2018) verheugde zich op de volgende stap in haar leven

Dat de leraren de zachtaardige, stille Kirsten niet altijd op waarde schatten, zat haar dwars. Des te trotser was ze op zichzelf toen ze vorig jaar cum laude slaagde voor haar studie geneeskunde.

Kirsten Edith Lana Adema (1995-2018) werd geboren op 10 augustus 1995, een bloedhete zomerdag. Ze was een zoete baby en paste goed in het warme, liefdevolle gezin dat de Adema's vormden. Moeder Cindy de Blieck was overdag thuis en werkte 's avonds als wijkverzorgende. Daarna nam haar vader Chris Adema het gezin over, hij werkte als liftmonteur. Beide ouders kwamen uit Uithoorn en er woonde gezellig veel familie in de buurt.

Kirsten was thuis een vrolijk kind. Op de basisschool had ze wel vriendinnetjes, maar echt erbij horen, deed ze niet. Tenminste, zo ervaarde ze dat. Ze was verlegen, wat onzeker, en dacht dat de andere meisjes haar niet leuk vonden, al werd ze vaak genoeg voor verjaarspartijtjes uitgenodigd. Ze trok vooral veel op met haar twee jaar jongere zus Maayke, met wie ze bijzonder goed kon opschieten. De zussen gingen samen naar scouting en deden aan kickboksen. De twee meiden waren met hun lange rode haren een bijzondere verschijning.

Kirsten en haar vader hadden dezelfde liefhebberijen. Beiden waren lid van de plaatselijke zwemclub; zij deed aan wedstrijdzwemmen en hij gaf er trainingen. En ze waren beiden creatief; Kirsten zat het liefst thuis te schilderen of te knutselen. Daar kon ze helemaal in opgaan. Met schilderen was ze heel nauwkeurig; op een zelfportret dat ze maakte in de kleuterklas stonden de stippen op het schilderij exact als op het T-shirt dat ze aanhad. Alles moest kloppen.

Ze volgde enkele jaren een kindertekencursus en daarna ontdekte ze pottenbakken. Ze begon in de kinderclub en bleef er als twintiger nog steeds komen, ze voelde zich thuis in die gemoedelijke sfeer. Ook pottenbakken deed ze met grote precisie. Ze werkte een jaar lang aan een keramieken pinguïn, het lievelingsdier van haar zus, die zij Maayke gaf voor haar 21ste verjaardag.

Kirstens creativiteit stuwde haar tot grote hoogten tijdens het sinterklaasfeest. Ze maakte de meest waanzinnige surprises, zoals een niet van echt te onderscheiden Candy Crush-spel. En wanneer tijdens het maakproces iets niet lukte, gooide ze het resoluut weg en begon opnieuw. Daarom wilde ze ook altijd al in september lootjes trekken, dan had ze alle tijd. En wanneer de anderen zich er met een jantje-van-leiden van afmaakten, kon ze zich daar enorm aan ergeren.

Ze was een zorgzaam meisje, had oog voor een ander. Als ze samen met haar zus naar school fietste - Kirsten had toen als enige van de twee een iPod - dan zong zij de liedjes hardop, zodat Maayke kon meegenieten. En ze was altijd in de weer met dieren; met hun jackrussellterriër Milo of met de bokken en kippen die rond het huis scharrelden van 'opa en oma Kip' in Zeeland, waar ze graag logeerde. Haar bijnaam was ook 'kipje' - haar favoriete dier. Kirsten wilde als jong meisje dolgraag dierenarts worden, maar toen ze voor haar beroepskeuze stond, ontdekte ze dat dierenartsen weinig werk hadden en koos ze voor geneeskunde - zolang het maar iets medisch was, die liefde deelde ze met haar moeder.

De periode voorafgaand aan die keuze was niet eenvoudig. Ze worstelde behoorlijk met de bètavakken en vond dat docenten haar niet begrepen; ze zagen niet hoe hard ze knokte. Daarover sprak ze op school niet veel, maar eenmaal thuis barstte ze los. Dan was ze flink chagrijnig en niet te genieten. Het eindeloze blokken leverde veel stress op en niet de gewenste hoge cijfers.

Wel excelleerde ze met haar profielwerkstuk in het Engels over metabole ziekten, waarvoor ze samenwerkte met onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ze gaf er op haar 17de een presentatie over in Nijmegen en kreeg een 9 als eindoordeel. Toch was ze daar niet tevreden mee. Toen ze ontdekte welke leerlingen nog meer een 9 hadden gekregen, ging ze verhaal halen bij haar biologiedocent; zij had er veel meer werk en tijd in gestopt dan de anderen, vond zij. Het leverde haar uiteindelijk een 9,5 op. Dat ze ondanks dit hoge cijfer toch zakte voor haar vwo, vanwege teleurstellende cijfers voor wiskunde en scheikunde, raakte haar diep. Het jaar erop haalde ze alsnog haar vwo en begon in 2014 aan de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.