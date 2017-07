Kirgizische presidentsdochter slecht taboe op borstvoeding

De bijgaande foto plaatste zij eerder op social media, met de opmerking dat zij haar zoontje overal zal voeden, als hij honger heeft. Het leverde de nodige negatieve reacties op en bracht haar vader in verlegenheid. Dat is namelijk Almazbek Atambayev, de president van de zes miljoen Kirgiezen. Het is een voormalige Sovjet-republiek die conservatief is en waar de meeste inwoners moslim zijn.

Lees verder na de advertentie

Tekst loopt door onder deze afbeelding

Shagieva en haar man zijn vegetariërs, zij steunt ouders met Down-kinderen en komt op voor dierenrechten. Allemaal vrij bijzonder in Kirgizië. In een interview met de BBC verdedigt Shagieva zich nu tegen de kritiek. “Mijn lichaam is niet vulgair. Het moet de behoeftes van mijn baby vervullen. Niet geseksualiseerd worden.” Onze cultuur maakt het vrouwelijk lichaam hyperseksueel, aldus Shagieva.

In haar nieuwe werk is borstvoeding een terugkerend thema. “Voor mijn kind zorgen is belangrijker dan wat mensen zeggen.” Ze begrijpt haar ouders zorgen ook: “De jeugd is nu eenmaal minder conservatief.” Overigens heeft dochter Aliya het kunstzinnige niet van een vreemde. Vader Almazbek speelt verdienstelijk gitaar, en bracht al twee cd’s uit.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.