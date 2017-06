Kipkebab met tomatensaus

Doe de kipfilet in een keukenmachine en maal het vlees fijn. Doe het gehakt over in een grote kom. Pel de sjalotjes en snijd ze fijn. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Schil het stukje gemberwortel en snijd het fijn.

Snijd de rode peper in ringetjes. Verhit een eetlepel olie in een koekenpan en fruit hierin sjalot, gember, knoflook en rode peper. Voeg kurkuma en garam masala toe en roerbak twee minuten.

Doe er twee eetlepels water bij en breng aan de kook. Zet het vuur laag, doe een deksel op de pan en laat het tien minuten sudderen. Zet dan het vuur hoog zodat het vocht verdampt. Doe het mengsel in de keukenmachine en maal het zo fijn mogelijk. Laat het afkoelen en voeg het dan bij het kipgehakt.

Doe er een ei en zout bij en meng goed. Draai balletjes van het gehaktmengsel met iets vochtig gemaakte handen. Verhit twee eetlepels olie in een koekenpan. Bak hierin de balletjes rondom bruin. Zet het vuur laag en laat de balletjes met een deksel op de pan gaar worden. Draai ze zo nu en dan om.

Snijd de tomaten in kleine stukjes. Pel de ui en hak deze fijn. Pel de knoflookteentjes en snijd ze fijn. Schil de gemberwortel en snijd het fijn. Snijd de rode peper in ringetjes. Verhit een eetlepel olie in een koekenpan en fruit hierin ui, knoflook en gember. Voeg de rode peper en komijn toe.

Roer goed en doe de tomaten, laurierblaadje, kokosmelk en het citroensap erbij. Breng aan de kook, zet het vuur laag en laat de saus tien minuten zachtjes sudderen. Proef de saus en voeg zo nodig wat citroensap toe. Snijd de munt en koriander fijn. Doe de gehaktballetjes in een grote schaal en schenk de saus erover. Strooi de gehakte munt- en koriander er overheen. Serveer met naan en een komkommersalade.

Ingrediënten voor vier personen: 600 gram kipfilet

2 sjalotjes

2 teentjes knoflook

2 cm gemberwortel

1 rode peper

1 theelepel gemalen kurkuma

3 theelepels garam masala

1 ei

1 theelepel zout

3 eetlepels olie. Voor de saus: 2 tomaten

1 ui

2 teentjes knoflook

2 cm gemberwortel

1 rode peper

2 theelepels gemalen komijn

1 laurierblaadje

1 deciliter kokosmelk

Sap van halve citroen

1/2 bosje munt, 1/2 bosje koriander

1 eetlepel olie

