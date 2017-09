Kipgehakt in pakketjes van pandanbladeren

Bereiding

Spoel de pandanbladeren af en leg ze vijftien minuten in een flinke kom met koud water. Laat de pandanbladeren uitlekken in vergiet.

Snijd de kippedijen in grove stukken. Maal er gehakt van in een keukenmachine. Schep het kippevlees uit de keukenmachine en leg het op een bord.

Pel de uien en snijd ze grof. Pel de knoflookteentjes en snijd ze doormidden. Snijd de pepers in stukjes. Snijd het onderste witte deel van de serehstengel in kleine stukjes. Schil het stukje gemberwortel en snijd het fijn.

Doe de ui, knoflook, pepers, sereh, gemberwortel en kemirienoten in de keukenmachine en maal alles zo fijn mogelijk. Verhit de olie in een wok en roerbak hierin het mengsel uit de keukenmachine gedurende een minuut. Voeg trassi, komijn, gemalen koriander, tamarindepasta, suiker, zout, en citroenbladeren toe. Alles goed omscheppen.

Voeg het kipgehakt toe en maak dit al omscheppend met een vork rul. Schenk de kokosmelk erbij. Roer goed door en zet dan het vuur uit. Laat het gehaktmengsel wat afkoelen.

Snijd de korianderblaadjes fijn. Leg de pandanbladeren op het aanrechtblad. Vouw ze in de lengte dubbel. Leg in het midden van elk blad een schep kippevlees. Verdeel de korianderblaadjes erover.

Vouw het blad goed dicht zodat het kipmengsel rondom is ingepakt. Knoop de uiteinden van het blad dicht. Waar het blad nog kiert, kunt u het met een houten cocktailprikker dicht maken.

Verhit een laagje water in een stoompan en leg de rolletjes in het stoommandje of rekje. Zorg ervoor dat de rolletjes het kokende water niet raken. Stoom ze een minuut of tien.

Serveer met een schaal gekookte witte rijst en gemengde groenten.

