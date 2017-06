Kipfilet Toscana (zonder bremzoute karton-nasmaak)

Plus het feit dat het blok ‘tomatensaus’ maar 10% tomaat bevatte en de balsamicodressing een poedertje was, dat ik met water moest mengen. Want allemachtig, wat was dit vies! Daar konden biokipfilet en sperziebonen uit eigen tuin niets aan veranderen. Alles was slijmerig: pasta, kip, sperziebonen. Mijn keuken dampte van de synthetische, ranzige maggistank (smaakversterker) en de bremzoute karton-nasmaak plakte uren later nog aan mijn tanden. Lieve lezers: koop dit niet. Tenzij u erg de pest hebt aan iemand natuurlijk.’

Lees verder na de advertentie

Lieve lezers: koop dit niet. Tenzij u erg de pest hebt aan iemand natuurlijk

Hoort u het eens van een ander, want deze tekst is niet van mezelf, maar van Volkskrant-collega Loethe Olthuis. Ze schrijft al drie decennia over eten en duurzaamheid en heeft al haar kennis nu op zeer behapbare wijze verzameld in een kloek, genuanceerd en uiterst prettig leesboek getiteld ‘Zin en onzin in de supermarkt’. Ook de bovengemiddeld geïnformeerde consument steekt er een hoop van op, want Loethe heeft klok en klepel eens helemaal voor ons uitgezocht. Hoe zat het ook alweer met de glycemische index en antioxidanten? Waarom zijn zoete aardappels níet gezonder dan gewone, is glutenvrees een onzinnig modeverschijnsel en vloeibare lightbakmargarine de grootste zwendel die er bestaat? Maar ook: waarom knakworsten gek genoeg juist heel duurzaam zijn en je beter vis kunt kopen in de supermarkt dan op de markt. Opgeschreven in vrolijke vraag-antwoordvorm, waarbij taalliefhebbers ook hun lol op kunnen met termen als ‘slobberpuree’ (zakjes knijpfruit) en ‘huppelepupkorn’ (gezond brood). Voedselgekkies laten zich door dit boek vast niet van hun stokpaardjes af krijgen, maar ik zou zeggen: aanrader.

Zelf maken? Nodig voor 2-3 personen: 175 g penne 200 g sperziebonen 300 g biologische kipdijfilet 1 blik tomaatblokjes (400 g) 1 kleine ui 1 knoflookteen 3 theel Italiaanse kruiden 1 theel suiker 7 eetl olijfolie zout & peper uit de molen Salade: 150 g Chinese kool 1 eetl balsamicoazijn 1 theel mosterd

Recept Het is een praktisch leesboek en geen kookboek, maar er staat wel één recept in. Van Kipfilet Toscana. Dat gerecht heb ik zes jaar geleden al eens in deze rubriek behandeld, maar dit is de versie à la Loethe. Breng in 2 pannen ruim water met een snuf zout aan de kook. Snipper intussen de ui. Snij de kip in reepjes en bestrooi met zout. Kook in de ene pan de pasta volgens de aanwijzing op de verpakking beetgaar en in de andere de sperziebonen, in ± 5 minuten. Verhit 2 eetl olie in een braadpan en roerbak de kipreepjes in ± 4 minuten iets bruin. Schep uit de pan. Voeg nog 2 eetl olie toe aan het bakvet en bak de ui en uitgeperste knoflookteen 3 minuten op laag vuur. Voeg tomatenblokjes, kruiden en suiker toe en laat 5 minuten sudderen onder een deksel. Voeg kip en uitgelekte sperziebonen toe en laat nog even pruttelen. Proef op zout en peper en meng met de afgegoten pasta. Salade: Klop 3 eetl olie, balsamico, mosterd, zout en peper tot een dressing. Snij de kool in dunne reepjes en schep erdoor.

Uit een pakje • Bertolli Maaltijdpakket Kipfilet Toscana

• Mezze Penne Rigate pasta: Harde tarwegries.

• Tomaat & oregano saus: Zonnebloemolie, tomatenpoeder 11%, zetmeel (aardappel, erwt), suiker, zout, extra olijfolie verkregen bij de eerste persing, geheel geharde raapzaadolie, tomaat 3%, aroma, kruiden (oregano 0,8%, tijm, basilicum, rozemarijn, peterselie), knoflookpoeder, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten, kaliumchloride.

• Balsamico dressing: Suiker, zetmeel (aardappel, erwt), gejodeerd zout, maltodextrine, zuurteregelaar E262ii, voedingszuur E330, kruiden, karamelsiroop, fructrose, ui, melksuiker, mosterdzaad, palmvet, balsamicoazijnpoeder 1,7% (wijnazijn, druivenmost), gerstmoutextract, knoflookpoeder, specerijen, rode wijnextract, gistextract, citroensappoeder, rode bietensappoeder, zout.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.