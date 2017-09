Kipchoge wint marathon van Berlijn, maar ziet felbegeerd wereldrecord aan zich voorbij gaan

De 32-jarige olympisch kampioen noteerde 2.03.32 en bleef ruim een halve minuut verwijderd van de recordtijd van 2.02.57, die zijn landgenoot Dennis Kimetto in 2014 in Berlijn liep.

Kipchoge had het niet makkelijk in het regenachtige Berlijn. De Ethiopiër Guye Adola, die zijn eerste marathon liep, maakte het Kipchoge moeilijk. Adola wist hem in de slotfase zelfs even voor te blijven, maar vanaf 40 kilometer nam Kipchoge het initiatief weer over. In tegenstelling tot Kipchoge had Adola wel een record te pakken. Hij finishte in 2.03.46 als de snelste debutant ooit.

Het snelle parcours van de marathon van Berlijn levert al jaren wereldrecords op. Voor de 44e editie hadden behalve Kipchoge ook de Ethiopiër Kenenisa Bekele en de Keniaan Wilson Kipsang een aanval aangekondigd. Bekele en Kipsang haakten vandaag echter voortijdig af.

Van de drie atleten had Kipchoge bij voorbaat al de beste papieren voor de winst. Als Kipchoge aan een marathon meedoet, wint hij hem eigenlijk altijd. Van de negen marathons die hij in zijn carrière liep, kwam hij alleen in 2013 in Berlijn als tweede over de streep. Zijn officiële pr is 2.03.05, de derde tijd ooit gelopen.

Kipchoge deed eerder een poging de mythische grens op de marathon te doorbreken: een race onder de twee uur. Op 6 mei 2017 was het zover, maar het mislukte. Hij liep een tijd van 2.00.25, net niet onder de twee uur.

