Kip met rozemarijn, prosciutto en citroen

Tot onze vreugde vonden we een schaal geroosterde kip in de koelkast, liefdevol bereid door mijn schoonmoeder. Ze had borststukken met vel en bot gebruikt, en onder het vel fijngehakte rozemarijn, knoflook en prosciutto geduwd. Een voortreffelijke dis, die zowel koud als warm heerlijk is.

De smaakmakers onder het vel geven het kippenvlees kick en aroma en maken het vel extra krokant. Als je, zoals ik, toch net iets meer van kippenpoten houdt, kun je die ook gebruiken, zolang er maar vel aan zit. Geef er aardappels uit de oven bij en een grote salade.

Hoofdgerecht voor 4 personen

2 tl venkelzaad

1 (biologische) citroen

4 takjes rozemarijn

6 takjes tijm

2 plakken prosciutto, in reepjes

2 tenen knoflook, in plakjes

zout

versgemalen peper

4 kippenborsten met vel en bot (of 4 flinke kippenpoten met vel)

extra vierge olijfolie

Rooster het venkelzaad circa 30 seconden in een droge koekenpan tot het geurig is. Stamp het fijn in een vijzel. Boen de citroen goed schoon. Rasp de schil fijn af tot je 1 el rasp hebt. Pers de citroen uit.

Ris de rozemarijnnaaldjes en blaadjes tijm van de takjes en doe de kruiden op een snijplank. Doe de prosciutto en knoflook erbij en hak alles samen tot een vrij fijne, egale massa. Meng de citroenrasp, 1 el citroensap, venkelpoeder, snuf zout en 1/2 tl peper erdoor.

Maak voorzichtig het kippenvel los van het vlees, en stop de kruidenvulling zo ver mogelijk en gelijkmatig onder het vel. Duw het vel terug in model. Roer de rest van het citroensap, 6 el olijfolie en wat zout en peper door elkaar.

Leg de stukken kip in een ovenschaal en kwast ze rondom in met het oliemengsel, met de velkant naar boven. Laat de kip desgewenst marineren (1 uur tot een nacht). Verwarm de oven voor tot 200 graden C. Rooster de kip in 50 minuten à 1 uur mooi bruin, krokant en gaar. Verlaag de temperatuur zo nodig als de kip te donker dreigt te kleuren. Bedruip tussentijds enkele malen met het uitlopende braadvet.

