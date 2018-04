Kip kan ook zonder stress en gegil naar het slachthuis

Hoe die te werk gaat, zit Eyes on Animals al jaren dwars. Legkippen worden nu nog overvallen in het donker, bij de poten vastgegrepen en ondersteboven, drie tot vijf stuks tegelijk, in transportkratten gepropt. Beknelde vleugels, verwonde kippen, gekrijs, stress en veel stof zijn het resultaat. Vleeskuikens worden vaak gewoon bij daglicht gevangen, weet Madelaine Looije van de actiegroep. "Want die zijn minder beweeglijk."

Lees verder na de advertentie

Het kan ook anders, zo hebben de kippen van eierproducent Rondeel inmiddels ervaren. Dient daar het onvermijdelijke zich aan, dan wordt de kip, vaak met twee tegelijk, als een krop sla van de grond geplukt en in transportkratten gedaan. Niks gekrijs of verwondingen, maar opmerkelijke rust. Met dank aan Eyes on Animals, dat de kippenvangers trainde in deze zogeheten 'Zweedse vangmethode'.

Maar het vangen met de zachte hand duurt wel anderhalf tot twee keer zo lang, berekende Eyes on Animals. En is dus te duur voor vleeskuikenfarms, waar de kippenvangers vele keren per jaar aan de slag gaan. Voor Nederlandse leghenbedrijven, met in totaal 40 miljoen beesten op stal, is dat anders. Leghennen leven immers veel langer. "Dit is dus goed nieuws voor deze kippen", zegt Looije. Al zullen uiteindelijk ook zij, zelfs na de meest liefdevolle behandeling door de kippenvanger, hun lot niet kunnen ontlopen: het slachthuis. "Maar de kip heeft er recht op dat we lijden voorkomen", vindt Looije. Het bedrijf Kipster en het Beter Leven Keurmerk hebben al belangstelling getoond.