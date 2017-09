Kip in zoetzure saus

Omdat het gerecht er ook mooi uit moet zien, zorgen een rode en een gele paprika en het groen van een lenteui voor de kleur. Dit recept is op basis van kipfilet, maar het kan natuurlijk ook met vis, varkensvlees of tahoe.

Ingrediënten voor 4 personen

600 gram (biologische) kipfilet

1 ui

2 teentjes knoflook

stukje gember, 3 centimeter

1 rode peper

2 rode en 2 gele paprika's

1 blik ananas op sap

2 eetlepels rijstazijn

2 eetlepels sojasaus

2 eetlepels zoete chilisaus

1 eetlepel maizena

1 lenteui

4 takjes koriander

3 eetlepels olie

Snijd de kipfilet in blokjes. Pel de ui en snijd deze grof. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn of pers ze uit boven een kommetje. Schil het stukje gemberwortel en hak dit zo fijn mogelijk. De rode peper in de lengte doorsnijden en zaad en zaadlijsten verwijderen. Snijd de peper daarna in kleine reepjes. Halveer de paprika's, verwijder ook hiervan zaadjes en zaadlijsten. Spoel de paprika's af onder de kraan, laat ze uitlekken. Snijd ze dan in repen en snijd deze in blokjes. Snijd de schijven ananas in stukken. Bewaar het vocht. Haal de korianderblaadjes van de steeltjes en hak ze fijn. Snijd de lenteui in kleine ringetjes.

Verhit de olie in een braadpan. Bak hierin de stukjes kip. Zodra de kip licht verkleurt, de ui en knoflook erbij doen. Goed omroeren en na een minuut of twee de gember en rode peper toevoegen. Even mee laten bakken en dan de stukjes paprika toevoegen. Goed omscheppen en dan de rijstazijn, sojasaus en het sap van de ananas erbij doen. Leg een deksel op de pan en laat het gerecht een minuut of tien op zacht vuur sudderen.

Roer er nu de zoete chilisaus door. Maak een papje van de maizena met twee eetlepels koud water. Roer dit papje door de zoetzure kip tot het vocht licht gebonden is. Doe de zoetzure kip over op een voorverwarmde serveerschaal en strooi er de gehakte korianderblaadjes en de ringetjes lenteui over. Serveer met een schaal gekookte rijst.

