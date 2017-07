Kinderziekenhuis Vaticaanstad brengt leven van patiëntjes in gevaar

Goedkope injectienaalden die afbreken in kinderadertjes. Kinderen die wakker worden uit hun verdoving, terwijl de operatie nog in volle gang is. Een bacterie die door gebrekkige hygiëne uitbreekt op de kankerafdeling en acht kinderen het leven kost. Het onderzoek staat vol voorbeelden waarvan de rillingen je over de rug lopen.

De oorzaak van deze verslechtering van de zorg? Het streven naar winst, volgens het persbureau. Die conclusie werd ook in 2014 al getrokken na een intern onderzoek van drie maanden in opdracht van het Vaticaan zelf. Vreemd genoeg werden die onderzoeksresultaten nooit openbaar gemaakt.

Kinderen ontwaakten uit de verdoving, terwijl de operatie nog in volle gang was

Nu heeft AP deze onderzoeksresultaten in handen gekregen en aangevuld met eigen interviews met (oud-)medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en hun familie en gezondheidsexperts. Ook bekeken zij medische documenten, e-mails van het ziekenhuis en het Vaticaan, rechtbankuitspraken en vijf jaar aan klachten aan het adres van ziekenhuis Bambino Gesù (‘Baby Jezus’).

Winst boven zorg Aanleiding voor het geheime Vaticaan-onderzoek waren klachten van artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis. Bambino Gesù volgt niet de juiste procedures en negeert veiligheidsprotocollen, zo meldden de medewerkers begin 2014 aan het Vaticaan. Giuseppe Profiti, sinds 2008 de baas van het ziekenhuis, zou een kwalijke rol spelen. Volgens zijn personeel richtte hij zich vooral op groei van het ziekenhuis, terwijl er op de zorg werd bespaard. 'Het ziekenhuis van de paus' was inderdaad zijn missie uit het oog verloren, luidde de conclusie van het interne onderzoek na het doorspitten van een hele rits getuigenissen en documenten van (oud-)medewerkers. “Het ziekenhuis richt zich vandaag de dag meer op winst dan op de zorg voor kinderen.” Gewenste veranderingen werden doorgevoerd, beterschap beloofd. Een ethische commissie trad aan, directeur Profiti trad af. Een jaar later stuurde het Vaticaan weer een onderzoekscommissie langs, van de Amerikaanse Catholic Health Association. Na drie dagen in het ziekenhuis werd geconcludeerd dat vrijwel alles prima in orde was. Maar in het nieuwe stuk van AP komen zorgwekkende gevallen aan het licht van eind 2015.

Geen inspectie Hoe kan het gebeuren dat de zorg in een ziekenhuis dusdanig afneemt? Worden niet alle ziekenhuizen regelmatig geïnspecteerd? Welnu, andere Italiaanse ziekenhuizen wel, maar Bambino Gesù niet. Het ziekenhuis bevindt zich in Vaticaanstad, en daarmee in een andere staat. Daardoor valt het wettelijk onder dezelfde regelingen als een ambassade. Het ziekenhuis maakt geen cijfers over financiële of sterfte openbaar en wordt betaald met Italiaans belastinggeld. Het beroept zich op 'een reputatie als centrum van excellentie' en staat inderdaad bekend als een hoeksteen van de Italiaanse gezondheidszorg. Regelmatig komen er beroemdheden op bezoek, zoals first lady Melania Trump afgelopen mei. Het ziekenhuis wordt betaald met Italiaans belastinggeld Het ziekenhuis trekt de bevindingen van AP in twijfel en dreigt met juridische stappen. Het Vaticaan ontkent dat er sprake is van 'ernstige bedreigingen' voor de kinderen, maar geeft aan altijd open te staan voor pogingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, "inclusief meldingen van praktijken die mogelijk niet voldoen aan de standaarden". Bambino Gesù werd in 1869 opgericht door een rijke Romeinse familie om arme kinderen te behandelen, en werd in 1924 aan het Vaticaan gedoneerd. In 2015 voerde het ziekenhuis, met ruim 600 bedden, meer dan 26.000 operaties uit. Dat is meer dan een derde van alle kinderoperaties in Italië.

