Kindersterfte daalt, 'maar er moet nog veel gebeuren'

Bijna de helft daarvan - 7.000 kinderen per dag - stierven in de eerste 28 dagen van hun leven. Ook worden jaarlijks nog eens 2,6 miljoen kinderen dood geboren. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties dat donderdag is gepubliceerd.

De kindersterfte is nog nooit zo laag geweest: in 2000 stierven nog 9,9 miljoen kinderen onder de vijf jaar. Het aandeel pasgeborenen dat sterft is wel gestegen: in 2000 ging het nog om 41 procent van de gestorven kinderen, in 2016 was dat 46 procent.

De meeste pasgeborenen stierven in Zuid-Azië en ten zuiden van de Sahara. Vijf landen zijn verantwoordelijk voor de helft van alle dode kinderen: India, Pakistan, Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Ethiopië.

Als het zo doorgaat zullen 60 miljoen kinderen sterven tussen nu en 2030

Kinderrechtenorganisatie Unicef roemt de inzet van overheden en hulporganisaties in het terugdringen van kindersterfte, maar waarschuwt dat er meer moet gebeuren om pasgeboren baby's een kans op overleven te geven. 'We hebben de benodigde kennis en technieken, we moeten ze alleen naar de juiste plekken brengen.' Als het zo doorgaat zullen 60 miljoen kinderen sterven tussen nu en 2030, waarvan de helft pasgeborenen.