Kindermassagraf ontdekt in Ierland

Een massagraf met menselijke resten van baby’s en jonge kinderen is in het westen van Ierland gevonden. Dat gebeurde bij een vroeger tehuis waar ongehuwde moeders en hun kinderen vroeger werden opgevangen. Een onderzoekscommissie, die drie jaar geleden door de regering in Dublin werd ingesteld, heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Het tehuis werd in de jaren vijftig geleid door de zusters van de orde Bon Secours. In die periode waren er zo’n veertien van dat soort tehuizen waar Ierse meisjes en vrouwen die ongehuwd zwanger werden –destijds een schande in het streng katholieke Ierland – naartoe werden gestuurd om te bevallen.

Bij de opgravingen bij het voormalige tehuis zijn twintig ondergrondse ruimten blootgelegd waarin ‘behoorlijke hoeveelheden menselijke resten’ zijn aangetroffen. Door het DNA te analyseren, is inmiddels vastgesteld dat het gaat om kinderen die tussen de 35 weken en drie jaar zijn gestorven en dat ze in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn begraven. Het zou om ongeveer 800 kinderen gaan.

Botten Het onderzoek werd ingesteld nadat een lokale historica, Catherine Corless, in de plaats Tuam zei aanwijzingen te hebben dat zich daar een massagraf bevond. Zij ontdekte aan de hand van geboorte- en sterftecertificaten dat zo’n achthonderd kinderen van het tehuis stierven maar vond slechts voor één kind het begrafenisbewijs. “Alles wees erop dat er in dit gebied een massagraf moest zijn”, zegt Corless. In de jaren zeventig had een groepje spelende kinderen al gerapporteerd dat ze botten hadden zien liggen. De Ierse minister voor jeugdzaken, Katherine Zappone, noemde de vondst vandaag ‘verdrietig en verontrustend’. Ze beloofde familie van de slachtoffers te zullen raadplegen om te overleggen hoe de kinderen alsnog een fatsoenlijke begrafenis kunnen krijgen. “We zullen hen eren en ervoor zorgen dat hun menselijke resten op gepaste wijze behandeld worden.” De zusters van de orde Bon Secours hebben in een verklaring laten weten dat ze alle archieven in 1961, bij de sluiting van het tehuis, aan de staat hebben overgedragen. Ook beloofde de orde mee te zullen werken bij vervolgonderzoek. Maar dat is niet genoeg meent historica Corless. “Ze moeten hun excuses aanbieden.” Ook moeten de nonnen de staat helpen bij het oprichten van een graf voor elk gestorven kind zodra het is geïdentificeerd, vindt ze. “Dat is het minste wat ze kunnen doen.”

