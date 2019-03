Kinderen worden te duur in Egypte

Altijd als ik de flat instap waar vriendin Ayat woont, zie ik dezelfde vier kinderen bij de ingang of op straat spelen. Het zijn de kinderen van de bowab, de beheerder van de flat. Bowab Nady Hussein en zijn vrouw Shereen verhuisden zeven maanden geleden met hun kinderen van het zuiden van Egypte naar Cairo en wonen nu in de kelder van het gebouw. Shereen vraagt mij weleens, met haar jongste kind Gamal in haar armen, waarom ik geen kinderen heb.

“Kinderen brengen voorspoed”, zegt ze, in een knalroze jurk van badstof en een hoofddoek met glinsterende steentjes. In Aswan, waar zij vandaan komt, is het normaal om een groot gezin te willen. “Mijn schoonmoeder ziet ons het liefst tien kinderen krijgen”, lacht ze met opgetrokken wenkbrauwen. Maar voor Shereen is haar gezin op dit moment groot genoeg. “Hoe moet ik dat betalen? Moet ik mijn jurk soms verkopen?”

Dertien kinderen

De moeder van Shereen kreeg in haar dorp in Zuid-Egypte negen kinderen. De veel oudere broer van haar man Nady kreeg dertien kinderen, van wie er acht jong stierven. “Maar in die tijd kon je van weinig leven”, legt bowab Nady uit. “De prijzen zijn nu hoger. Wij hadden 300 cementmixers in ons dorp, we leefden er van de bouw. Maar nu is cement te duur en bouwen we niet meer.” Toen er steeds minder geld te verdienen was, besloten Shereen en Nady op zoek te gaan naar een beter leven in Cairo.

Maar ook in Cairo heeft het gezin het moeilijk. Nady werkt overdag met zijn 15-jarige zoon in een kledingfabriek, terwijl She­reen dan als plaatsvervangende bowab de flat beheert en voor de kleintjes in het gezin zorgt. ’s Avonds bewaakt Nady de flat en slaapt hij bij de ingang. “We hadden niet verwacht dat de prijzen in dit land zo zouden stijgen”, zucht Nady. “Anders hadden we maar een of twee kinderen gekregen.”