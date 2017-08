Kinderen weten het feilloos: alcohol is niet voor kinderen

Zulk pedagogisch advies voor zesjarigen is in onbruik geraakt, maar er is niks bekend over de manier waarop kinderen voor het eerst met alcohol in contact komen - en wat voor lessen ze daaruit trekken. Wanneer denken ze dat je alcohol mag drinken, en is er eigenlijk wel verschil met fristi of appelsap?

De eerste basale kennis over alcohol bleek ook al aanwezig rond de vijf jaar

Verslavingsonderzoekers van het Trimbosinstituut en de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben een eerste beginnetje gemaakt met dat onderzoek, door op basisscholen ruim 300 jonge kinderen een groot aantal plaatjes voor te houden. Daarop stond een volwassene die bijvoorbeeld autoreed, of op een feestje stond, of juist een kind. Onder deze tekeningen stonden twaalf plaatjes: vier alcoholische dranken en acht glazen zonder alcohol. Bij elke tekening moesten de vier- tot zesjarigen een geschikt drankje selecteren.

De meeste kleuters maakten moeiteloos onderscheid, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over het onderzoek: alcohol is niet voor kinderen bedoeld. De kinderen hadden door dat wijn en bier alcohol bevatten, en kenden die dranken niet toe aan hun leeftijdsgenoten. De eerste basale kennis over alcohol bleek ook al aanwezig rond de vijf jaar. De volwassene achter het stuur kreeg doorgaans geen wijn, bier of champagne, wel als diezelfde persoon op een feestje stond of in een restaurant zat. Moeders mogen dan de laatste jaren meer zijn gaan drinken, kinderen bleken alcohol toch vaker met een man te associëren dan met een vrouw.

Niet verrassend: kinderen kenden de niet-alcoholische dranken als appelsap beter dan wijn en bier. Blijkbaar worden die flessen steeds vaker weggehouden.

