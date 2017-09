Kinderen kunnen geen kant op bij brand in Koranschool Maleisië

De brand ontstond volgens de brandweer donderdagochtend vroeg in de slaapzaal op de bovenste verdieping van het gebouw van drie verdiepingen, vermoedelijk door kortsluiting. De slaapzaal had slechts één deur, waardoor de scholieren ingesloten zaten.

De meeste slachtoffers zijn waarschijnlijk gestikt door het inademen van rook. Ze waren tussen de dertien en zeventien jaar. Ook twee van hun leraren kwamen om het leven. Een hoge medewerker van de brandweer vertelde dat jongeren probeerden te ontsnappen door de ramen. “Maar door de roosters konden ze niet wegkomen.''

Het hoofd van de brandbestrijding Khirudin Drahman, noemde het een van de ernstigste branden in Maleisië in de afgelopen twintig jaar. Op foto’s in de Maleisische media waren de gevolgen te zien: in de slaapzaal waren de muren zwartgeblakerd en van de stapelbedden waren alleen nog verkoolde frames over.

Getuigen spraken over gruwelijke taferelen. “De kinderen gilden om hulp'', zei een omwonende. “Maar ik kon ze niet helpen omdat de deur al in brand stond.'' Een 24-jarige man die het gebouw kon ontvluchten, zei dat ongeveer dertien jongens erin slaagden een raam te openen en weg te komen. ”Alleen de dertien die toegang hadden tot dat open raam konden ontsnappen'', zei de man, die op een één van de lagere verdiepingen lag te slapen toen de brand uitbrak. “We wilden de anderen helpen, maar konden niets doen omdat het vuur overal was.''

Geen overheidstoezicht

De Darul Quran Ittifaqiyah school is een zogeheten Tahfiz-school, waar studenten de Koran leren. De leerlingen zijn meestal tussen de vijf en achttien jaar. Maleisië telde afgelopen april 519 Tahfiz-scholen die bij het Maleisische ministerie van onderwijs geregistreerd staan. Maar volgens de krant The Star is er ook een groot aantal Tahfiz-scholen dat niet is geregistreerd en illegaal opereren. De meeste staan alleen onder toezicht van religieuze instanties.

Vicepremier Ahmad Zahid Hamidi zei dat sinds 2011 zeker 31 meldingen zijn binnengekomen van branden bij dergelijke private Koranscholen, maar volgens The Star zijn sinds 2015 bij de brandweer 211 branden in illegale Koranscholen bekend. Dit jaar woedden er al zeker twee branden in deze private Koranscholen in Maleisië, waar leerlingen en leraren in beide gevallen aan het vuur wisten te ontsnappen. De dodelijkste brand woedde in 1989 toen 27 meisjes omkwamen in een private school in de noordelijke deelstaat Kedah.

De scholen die de vei­lig­heids­voor­schrif­ten niet respecteren zouden moeten worden gesloten. Politicoloog Chandra Muzaffar

Minister van huisvesting Noh Omar zei dat de school in Kuala Lumpur oorspronkelijk een open slaapzaal had gehad met toegang tot twee noodtrappen, maar dat er een muur was gebouwd in de slaapzaal die nog maar toegang had tot een nooduitgang. “Die muur had daar niet gebouwd mogen worden”, zei Omar. Volgens de minister had de school wel een verzoek ingediend voor een brandveiligheidscertificaat, maar hadden de autoriteiten die nog niet goedgekeurd.

Politicoloog Chandra Muzaffar, die hervormingen op Koranscholen bepleit, denkt dat het drama te wijten is aan het niet naleven van de wettelijke veiligheidsinstructies en het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef bij de leiding van de scholen om zich aan de regels te houden. “Ze staan niet boven de wet”, zegt Muzaffar. “De scholen die de veiligheidsvoorschriften niet respecteren zouden moeten worden gesloten.”