Kinderen hebben zeven keer vaker overgewicht dan in jaren zeventig

In 1975 had een procent van de wereldburgers in de leeftijdsgroep 5 tot 19 jaar obesitas. Inmiddels is dat gegroeid naar zeven procent: zes procent van de meisjes en acht procent van de jongens. In absolute getallen: in 1975 hadden elf miljoen kinderen obesitas, nu is dat 124 miljoen. Nog eens 213 miljoen kinderen zijn weliswaar te dik, maar hebben geen obesitas. Ook bij volwassenen is het aantal mensen met overgewicht en obesitas flink gestegen.

Lees verder na de advertentie

Natuurlijk speelt de groei van de wereldbevolking mee in dit onderzoek, maar de cijfers zijn schokkend volgend de WHO. Als dit zo doorgaat, vermoedt de organisatie, hebben tegen 2022 meer kinderen overgewicht dan ondergewicht.

In Polynesië is de helft van de kinderen te zwaar

Het aantal kinderen en jongeren met obesitas in welvarende Europese landen stabiliseert, maar is nog steeds alarmerend hoog. In minder ontwikkelde delen van de wereld groeit het aantal kinderen en jongeren met obesitas. De grootste toename vond plaats in Oost-Azië. In Polynesië en Micronesië hebben procentueel de meeste kinderen overgewicht of obesitas: daar heeft ongeveer de helft van de kinderen overgewicht of obesitas.

Als oorzaken wijzen de onderzoekers de grote beschikbaarheid van ongezond voedsel aan, en de vele reclames voor goedkoop en vetrijk voedsel.

Het onderzoek werd gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet, ter gelegenheid van Wereld Obesitas Dag. Het BMI-cijfer van meer dan 130 miljoen mensen is gebruikt voor het onderzoek, het grootste aantal deelnemers aan zo'n studie ooit.

Obesitas kan verschillende lichamelijke klachten en ziektes veroorzaken, zoals diabetes. De kosten daarvoor rijzen nu al de pan uit. Het McKinsey instituut berekende in 2014 dat obesitas wereldwijd jaarlijks zo´n 1,6 biljoen euro kost, bijna evenveel als oorlog en terrorisme.