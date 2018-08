Kinderen dwingen om gezonde voeding te eten. Dat moet

Dit vergaande advies is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, dat geen verschil vond tussen kinderen die wel of niet onder druk worden gezet om te eten. Geen verschil in gedrag, en geen verschil in gewicht(!). Dus ouders in Nederland moeten nu op basis van onderzoek uit Amerika ophouden hun kinderen aan te leren gezonde gevarieerde voeding te eten?

Amerika: koploper van een zeer ongezond voedingspatroon, waar een ware epidemie heerst van ernstig overgewicht. Opzienbarend dat er geen verschil wordt gevonden in gewicht, in een land waar (volgens Amerikaanse cijfers) een op zes kinderen overgewicht heeft. En is gewicht het enige gezondheidsaspect dat van belang is bij voeding?

Lekkende darm Het wordt steeds duidelijker wat het belang is van een gezonde darmflora (microbioom) op lichamelijk en geestelijk welzijn. Gevarieerde voeding, met veel vezels (groenten & fruit), helpt de goede darmbacteriën. Slechte voeding (het typisch Amerikaanse dieet, met veel koolhydraten en weinig vezels) zorgt voor uitgroei van de 'slechte' darmbacteriën, wat onder meer kan leiden tot het 'lekkende darm-syndroom'. Hoe lang is het onderzoek eigenlijk uitgevoerd? Is het niet meer voor de hand liggend, dat als je als kind gewend raakt aan gevarieerde voeding en leert wat gezond is, het daar op latere leeftijd voordeel van heeft, en dus zijn gedrag positief beïnvloed is? De Schijf van Vijf © Het Voedingscentrum

Lachwekkende arts Wat te denken van een kinderarts die het 'niet terecht vindt dat volwassen hun voorkeuren mogen hebben, maar peuters alles maar moeten proberen'? Lachwekkend. In het huidige overdadige aanbod van zoete en vette voeding, waarvoor mensen evolutionair gezien een voorkeur hebben, is het juist de taak van ouders om tegenwicht te bieden. Hoe je het ook wilt noemen, pushen, stimuleren, aanleren; een kind moet actief (en nee, dat is niet altijd bevorderend voor de sfeer aan tafel; het zij zo) een gezonde voedingsstijl aangeleerd krijgen. Zodat het als (jong)volwassene de juiste keuze kan maken, gebaseerd op kennis over wat goed voor je lijf en leden. En smaak kan je aanleren. Van een (wetenschaps)redactie verwacht ik niet het klakkeloos overnemen van rammelend onderzoek, maar het weten te duiden van de voor- en nadelen en daar met zorg een conclusie aan verbinden.

