Kim Polling blijft rood-wit-blauw. Met een tikkeltje groen

Maar na haar verloren eerste ronde in Rio (in extra tijd tegen de latere olympisch kampioene) nam ze rust. Bewust. Dat had ze al voor de Spelen besloten. "Ik sprak laatst een BMX'er. Die hebben een winterstop. Wij moeten het hele jaar door. Ik was moe, wilde afstand nemen. En ik wilde afstuderen."

Ze zakte af naar positie 24 op de wereldranglijst. Met haar moeder elke woensdag naar bodybalance. Dat was zo ongeveer het enige dat ze eind vorig jaar fysiek deed. Haar tijd gebruikte ze voor haar portfolio en haar afstudeerproject. Ze rondde de pabo af.

En o ja, ze liet haar ellebogen repareren. Links en rechts. Het was er het moment voor. En net toen ze goed waren bevonden, begin mei, vond de fysiotherapeut 's avonds iets hards in haar knie. Een meniscus zat klem. Iets waar ze al drie jaar last van had, maar wat nooit zichtbaar was op scans. Het was een blessure die haar trainingsschema drie maanden omgooide.

Eigenlijk was dit de keuze tussen rood-wit-blauw of rood-wit-groen. De kleuren van de vlag van Nederland en de vlag van Italië. Polling overwoog na Rio namelijk serieus of ze voor Italië wilde uitkomen, nu ze vlakbij Turijn samenwoont met haar Italiaanse vriend.

Desondanks was ze, geheel haar aard, een stuiterbal toen ze vorige maand op trainingsstage was op Papendal. Stond ze om 06.30 uur naast haar bed, terwijl de training pas 's avonds was. Maar weer trainen gaf haar een goed gevoel. Directe tegenstanders 'gooide ze alle kanten op'. "Ik ben nog wel steeds Kim Polling. Wil nog meer ippons maken."

Zestien weken staat er voor herstel. Nu zit ze op vijftien. Al meerdere weken is ze in training, eerder begonnen om de WK te halen. Heeft ze pijn, dan gooit ze er wel een pijnstiller in. Ze moet het WK judoën, vindt ze, haar eerste toernooi na dertien maanden. Want ze is fit. Niet topfit, wel fit. "Ik zal het tegen goede tegenstanders waarschijnlijk op het eind wel moeilijker krijgen."

Nederland versus Italië

Ze maakte lijstjes. Voordelen van Italië, voordelen van Nederland. Op 'lijstje Nederland' stonden kort na de Spelen eerst maar twee pluspunten. De coach en de fysio. Die lijst werd langer naarmate ze langer nadacht. "Toen ik wat tot rust was gekomen was het duidelijk dat ik voor Nederland moest blijven uitkomen. In Italië kunnen ze op het vliegveld nog bedenken dat ze een visum nodig hebben. Hier weet ik dat ik in een goed hotel slaap, dat ik een hotel héb."

Het was ook de keuze tussen zekerheid na haar carrière of de kans op sportief succes. Want was ze voor Italië gegaan, dan had ze na haar judoloopbaan een baan voor het leven in militaire dienst. Niet als soldaat, wel als leerkracht in bijvoorbeeld een jeugdgevangenis. Bovendien had ze dan kans op meer financiële genoegdoening tijdens haar carrière: "Je krijgt daar bonussen op EK's en WK's, zelfs als je zevende bent. Ik ben voor Nederland drie keer Europees kampioen geweest. Kreeg drie bloemetjes."

Toch ziet ze in Nederland meer kans op succes. Ze houdt van de samenwerking met coach Maarten Arens. Maar Italië, daar moest ze heen om te wonen. Die beslissing liet ze zich niet voorzeggen. Ze koos voor de liefde. "Eerst woonde ik in Haarlem. Dat is een kwartiertje van Schiphol. Van mijn deur naar zijn deur was vier uur. Dat zou op Papendal onmogelijk zijn. Als ik dat nog drie jaar tot Tokio had moeten doen, en wie weet nog vier jaar, hoe hadden we dat volgehouden?"

Het is voor haar een retorische vraag. En dus ging ze naar Italië. Met goedkeuring van de bond. Ze heeft met coach Arens dagelijks contact via de app. "Het is voor mij ideaal nu. En bij voorbereidingen op grote toernooien ben ik er in Nederland gewoon bij."

Naast Polling komen vandaag Sanne van Dijke, Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis in actie.