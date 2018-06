Kim Kardashian weet Trump om te praten

Een pleidooi van televisiepersoonlijkheid Kim Kardashian West heeft Donald Trump van gedachten doen veranderen.

Lees verder na de advertentie

Gisteren besloot Trump dat Alice Johnson, een 63-jarige vrouw die een levenslange straf uitzit, vrij komt. Kardashian had zich de zaak van Johnson aangetrokken. Vorige week sprak ze erover in het Witte Huis.

Alice Johnson werd in 1996 tot levenslang veroordeeld omdat ze een bijrol had gespeeld in een cocaïnesmokkel. Vanwege een gokverslaving, werkloosheid, een overleden zoon en een scheiding zag ze even geen andere uitweg. Inmiddels heeft ze al 22 jaar gevangen gezeten.

Het Witte Huis stelt nu dat de vrouw een tweede kans verdient. "Alice heeft zich als mentor ingezet voor haar medegevangenen", stelt een verklaring.

De actie van Kardashian was effectiever dan die van Franse president Macron. Die belde vorige week zijn vriend Trump op om hem te weerhouden heffingen in te voeren op Europees staal, maar die poging mislukte. Wat Trump hem zei is niet bekend, maar wel dat de honden er geen brood van lusten. "Het is net als met worst", zou Macron daarna hebben gezegd. "Je kent de inhoud beter niet."