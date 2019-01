Kim Jong-un voor overleg naar grote broer China: Wat doet hij met Trump?

Kim, die dinsdag zijn 35ste verjaardag vierde, hoopt zijn nauwe band met China in te zetten als drukmiddel tijdens zijn gesprekken met Trump.

De befaamde trein van de Noord-Koreaanse leiding kwam rond 10 uur lokale tijd aan in Peking. Zoals gebruikelijk werden hele straten afgesloten voor Kims passage door de Chinese hoofdstad, maar met de geheimzinnigheid viel het dit keer mee. Nadat Zuid-Koreaanse media Kims komst hadden gemeld, werd dat bevestigd door de Chinese én de Noord-Koreaanse autoriteiten.

Het driedaagse bezoek van Kim Jong-un aan Peking komt op een moment dat volop wordt gespeculeerd over een tweede Trump-Kim-ontmoeting, na de historische top vorig jaar in Singapore. Een Zuid-Koreaanse krant berichtte onlangs dat Amerikaanse en Noord-Koreaanse diplomaten elkaar in Vietnam hadden ontmoet, en dat een tweede top allicht daar zou plaatsvinden.

Timing

Dat Kim in aanloop naar zo’n tweede top even met grote broer China zou overleggen, is geen verrassing. Wat wel verbaast is de timing van zijn bezoek. De Chinese president Xi Jinping heeft net aangekondigd dat hij dit jaar een keer Kims kant zou opkomen. Bovendien was dinsdag ook juist een Amerikaanse delegatie in Peking, om over de Amerikaans-Chinese handelsoorlog te onderhandelen. China benadrukte dat het de twee dossiers volledig gescheiden wil houden.

“De enige logische verklaring die ik kan bedenken, is dat Noord-Korea onzeker is over de tweede Trump-Kim-top”, zegt Zhao Tong, nucleair expert aan het Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy in Peking. “Kim twijfelt eraan of hij een positief resultaat kan behalen, zoals in Singapore, en wil daarom een signaal aan de VS geven: wij hebben de steun van China.”

Sinds de top in Singapore, die Trump een groot succes noemde, zijn de banden tussen Noord-Korea en de VS flink verzuurd. Steen des aanstoots is dat Noord-Korea in Singapore instemde met denuclearisatie, maar daar geen enkele aanstalten toe maakt. Het stopte weliswaar met zijn rakettesten, maar werkt geenszins mee aan de ontmanteling van zijn nucleaire arsenaal.

Het probleem is dat Washington en Pyongyang er een andere definitie van denuclearisatie op nahouden. Trump is van mening dat Noord-Korea eerst zijn wapens moet opgeven voor de economische sancties tegen het land kunnen worden opgezegd. Maar Kim wil eerst economische concessies zien voor hij ook maar één kernraket afgeeft. Beide partijen hebben zich op hun posities ingegraven.