Kim Jong-un vindt raketten belangrijker dan voedsel

Ook Kim Jong-un kan zijn geld maar een keer uitgeven, zegt Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies in Leiden. Daarbij is de keuze duidelijk: terwijl de Noord-Koreanen honger lijden, gaat het bewapeningsprogramma gewoon door. “Er is zeker een link tussen die twee. De overheid heeft eerder gezegd dat alle beschikbare middelen naar het wapenprogramma moeten gaan.”

Lees verder na de advertentie

De Verenigde Naties meldden woensdag dat de oogst in Noord-Korea vorig jaar nog slechter was dan in 2017. Een hittegolf, gevolgd door een tyfoon en overstromingen, heeft de totale opbrengst met 9 procent gedrukt. Daardoor hebben miljoenen Noord-Koreanen dringend voedselhulp nodig. De VN en het Rode Kruis proberen die hulp wel te bieden, maar ze komen geld tekort en hebben moeite het voedsel op de juiste plekken te krijgen.

De Noord-Koreanen verhongeren net niet, maar ze blijven wel tien centimeter kleiner dan de Zuid-Koreanen Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies

Honger Kort voor de top in Hanoi lekte al het bericht uit dat het officiële rantsoen in Noord-Korea was verlaagd tot 300 gram per dag, veel te weinig om gezond te blijven. Breuker gelooft niet dat die rantsoenen echt worden uitgedeeld, ze bestaan volgens zijn informatie alleen op papier. De bevolking heeft nog wat te eten dankzij smokkel, zwarte markten en eigen productie in volkstuintjes. “De Noord-Koreanen verhongeren net niet, maar ze blijven wel tien centimeter kleiner dan de Zuid-Koreanen.” Ondertussen gaat de wapenproductie door, zelfs van nucleair materiaal. Dat erkende ook John Bolton, nationaal veiligheidsadviseur van president Donald Trump, op de nieuwszender Fox. Als Noord-Korea die activiteiten niet staakt zal het land blijven lijden onder de zware economische sancties die de VS en de VN hebben ingesteld, zo waarschuwde hij. Maar Pyongyang lijkt juist te kiezen voor meer militaire activiteit. Bij de lanceerinstallatie Tongchang-ri worden eerder gesloopte bouwwerken nu hersteld, zo ontdekten 38 North en CSIS, twee onafhankelijke onderzoeksgroepen die zich richten op Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS heeft de bouwactiviteiten bevestigd volgens persbureau AP. Op deze satellietfoto die in maart 2019 gepubliceerd werd, zou te zien zijn dat bij lanceerinstallatie Tongchang-ri gesloopte gebouwen hersteld worden. © EPA

Bewuste actie De lanceerinstallatie lag stil sinds de gesprekken met de Amerikanen weer op gang kwamen. Kim heeft ook met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in afgesproken Tongchang-ri, ook bekend onder de naam Sohae, permanent te sluiten. De werkzaamheden begonnen waarschijnlijk al voor de top van Trump en Kim in Hanoi vorige week, die zonder succes werd afgebroken. Trump wilde dat Kim al zijn kernwapens zou inleveren, maar die eiste in ruil voor kleine stappen snelle verlichting van de sancties. Daar kwamen ze niet uit. Toen Tongchang-ri werd gesloten was ik niet zo enthousiast. En dus ben ik nu ook niet zo onder de indruk. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies Voor Noord-Korea moet het duidelijk zijn dat de buitenwereld de bouwactiviteiten in Tongchang-ri in de gaten houdt en dus lijkt het erop dat Kim de Amerikanen uitdaagt: als zij de sancties niet verlichten, gaat hij verder met de wapenproductie. Deze stap lijkt vooral bedoeld om te prikkelen, want heel belangrijk is de installatie niet. “Toen Tongchang-ri werd gesloten was ik niet zo enthousiast”, zegt Breuker. “En dus ben ik nu ook niet zo onder de indruk.” Tongchang-ri is voor zover bekend alleen gebruikt voor het lanceren van communicatiesatellieten, al zijn volgens kenners de raketten waarmee dat gebeurt ook geschikt voor kernkoppen. Het is bovendien mogelijk dat Noord-Korea verder werkt aan kernwapens in ondergrondse locaties die het Westen niet met satellieten kan ontdekken.

Lees ook: