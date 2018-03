Kim Jong-un en Trump maken afspraak voor 'historische' ontmoeting

Wanneer de ontmoeting precies plaats gaat vinden, moet nog worden afgesproken. Wél bekend is dat de top vooral zou moeten gaan over het stoppen van rakettesten door Noord-Korea en uiteindelijk het terugdringen van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal.

De ontmoeting tussen beiden is op voorhand historisch. Het is niet eerder voorgekomen dat de leiders van beide landen elkaar in de ogen keken. De top heeft een lading die valt te vergelijken met de ontvangst van Richard Nixon door Mao Zedong in China (1972) of de gesprekken tussen Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov in IJsland (1985).

De kans is groot dat de ontmoeting op relatief neutraal terrein plaatsvindt. Trump zal Kim geen foto's in Pyongyang gunnen en de Noord-Koreaanse leider wil geen vragende partij in de Verenigde Staten zijn, zeggen analisten. Een ontmoeting in Zuid-Korea of de gedemilitariseerde zone tussen de twee Korea's is mogelijk. Ook China, Japan of de Verenigde Naties in Genève kunnen zich opwerpen als gastheer.

In het verleden zijn dergelijke gevoelige toppen ook wel gehouden aan boord van een schip. De Amerikaanse president George Bush ontmoette de Sovjetleider Gorbatsjov op een schip in een haven van Malta. Het is alleen niet bekend of Kim bereid is naar het buitenland te reizen. Hij heeft dat niet gedaan sinds hij in 2011 aan de macht kwam.

Bemiddeling Een Zuid-Koreaanse delegatie heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met Kim Jong-un over het arsenaal van Noord-Korea. De afspraak was dat Zuid-Korea de uitkomst van die gesprekken bekend zou maken aan de Amerikaanse regering. De Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong (midden) praat met de pers in Washington nadat hij heeft bekendgemaakt dat de Amerikaanse president Donald Trump de uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft aanvaard voor een gesprek. De locatie van het gesprek is nog niet bekend. © Getty Images Na aankomst in Washington prees de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur Chung Eui-yong, hoofd van de delegatie, de manier waarop Trump sinds zijn aantreden Noord-Korea onder druk heeft gezet. Dankzij deze strategie van 'maximale druk' en 'internationale solidariteit' kan er nu worden gepraat, aldus Chung. Noord-Korea zou bereid zijn voorlopig te stoppen met het doen van nucleaire tests en atoomproeven. Ook zei Chung dat Noord-Korea 'begrip heeft voor de gezamenlijke legeroefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten' en daar geen bezwaar tegen zal maken. Kort nadat de brief was overhandigd, ging Trump op de uitnodiging in. Volgens Chung wil Trump in mei praten met Kim. Ook Kim heeft volgens de veiligheidsadviseur aangedrongen om de ontmoeting zo snel mogelijk plaats te laten vinden. De ontmoeting is verrassend te noemen, aangezien de spanningen tussen Kim en Trump de afgelopen maanden in een rap tempo zijn geëscaleerd. Terwijl Kim de frequentie van rakettesten opvoerde, sprak Trump de Noord-Koreaanse leider via Twitter en in toespraken kleinerend toe. Kim dreigde een raket op het Amerikaanse eiland Guam af te vuren, en Trump stuurde oorlogsschepen richting Noord-Korea. Onder Trump zijn ook de sancties richting Noord-Korea op het gebied van handel geïntensiveerd. Het Witte Huis heeft laten weten 'uit te kijken' naar de denuclearisatie van Noord-Korea, en benadrukt dat alle sancties ondanks de naderende ontmoeting van kracht blijven.