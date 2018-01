Kim Jong-un: de knop voor kernwapens staat klaar op mijn bureau

"De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit", zei Kim Jong-un. "De Verenigde Staten kunnen nooit een oorlog beginnen tegen mij en ons land." Kim benadrukte dat de wapens alleen ingezet zullen worden 'als onze veiligheid in het geding is'.

Kim vindt ook dat zowel Noord- als Zuid-Korea zijn best moet doen om een vreedzame omgeving te scheppen op het Koreaanse schiereiland. Hij overweegt om een delegatie naar de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang in Zuid-Korea te sturen. "De deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen zal een goede mogelijkheid zijn om de eenheid van onze mensen te laten zien en we hopen dat de Spelen een succes worden", zei hij. "Diplomaten van beide landen moeten snel over die mogelijkheid praten''.

'We'll see, we'll see.' De reactie van president Trump op de nieuwsjaarstoespraak van Kim Jong-un

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei eerder al dat de deelname van Noord-Korea zal bijdragen aan de veiligheid van de Spelen van Pyeongchang. Hij stelde vorige maand voor dat de regeringen in Seoul en Washington grootscheepse militaire oefeningen uitstellen tot na de Spelen.

President Trump, die Kim 'little rocket man' noemde, werd gisteren gevraagd om een reactie op de toespraak toen hij aankwam bij de oudejaarsviering in Mar-a-Lago, zijn golfresort in Florida. "We'll see, we'll see", zei Trump.

Raketten Noord-Korea hield vorig jaar proeven met meerdere raketten. Volgens Amerikaanse deskundigen kunnen die een afstand van wel 13.000 kilometer overbruggen. Daarmee is de Noord-Koreaanse claim dat de hele Verenigde Staten getroffen kunnen worden, niet overdreven. Europa, inclusief Nederland, lag al langer binnen het bereik van Pyongyang. De vraag is wel of Noord-Korea zo’n raket ook met een kernkop kan uitrusten, en of die dan ook nog zo ver komt. In zijn nieuwjaarstoespraak kondigde Kim aan dat Noord-Korea zich dit jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten. Bij de laatste test, in november, was er waarschijnlijk een lichtere kop op de raket gemonteerd. Deskundigen verschillen van mening over de vraag hoe ver Noord-Korea is gevorderd met het verkleinen van een kernwapen. De VN-Veiligheidsraad legde Noord-Korea na de laatste test nieuwe sancties op, in de hoop zo het kernprogramma van dat land te stoppen. Noord-Korea omschreef het opleggen van die nieuwe maatregelen als een 'oorlogsdaad'.