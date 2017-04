Kikkererwtenpannekoekjes met groenten en yoghurt

Recept:

Klop een beslag van het kikkererwtenmeel, de citroenrasp, het zout, het water en zoveel olijfolie dat een mooi glad beslag ontstaat. Dek de kom af en laat het beslag circa een uur rusten.

Maak intussen de groenten schoon. Halveer de paprika's en verwijder zaad en zaadlijsten, snijd de helften nog een keer door. Snijd de courgettes in plakken. Pel de uien en snijd ze in ringen. Laat kleine tomaatjes heel, halveer grote exemplaren. Schep de groenten om met 2-3 eetlepels olijfolie en verdeel ze over 1 of 2 bakplaten, bekleed met bakpapier of bakfolie. Bestrooi de groenten met rozemarijnnaaldjes.

Rooster de groenten in een voorverwarmde oven van 190°C in circa 30 minuten goudbruin en beetgaar.

Verhit een scheutje olijfolie in een koekepan met anti-aanbaklaag.

Schenk er zoveel beslag in dat de bodem bedekt is. Zet de warmtebron laag. Wacht tot de onderkant van het pannekoekje vanzelf los laat, keer het dan en bak de andere kant. Ga zo door tot het beslag op is. Houd de gebakken pannekoeken warm.

Meng de losgeklopte yoghurt met het citroensap, de citroenrasp, knoflook, bieslook, zout en peper naar smaak.

Serveer elk pannekoekje met een deel van de geroosterde groenten en een dot yoghurtsaus.

Variaties: rooster andere groenten, denk aan pompoen en wortel en bestrooi deze met kerriepoeder of met dukkah, een minder bekend Afrikaans kruidenmengsel met een nootachtige (net als de kikkererwten) smaak.