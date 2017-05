Kiki Bertens werd verstrikt in een web van twijfel

Een jaar geleden liet Kiki Bertens op Roland Garros zien wat zelfvertrouwen met een mens doet. Onbevangen en zonder druk sloeg de tennisster zich zomaar naar de halve finale in Parijs. Twaalf maanden later liet Bertens zien wat twijfel met een mens doet. Met de paniek in de ogen en gebukt onder hoge verwachtingen vocht ze vooral tegen zichzelf. En die strijd kon ze niet winnen.

Na drie goede weken op het gravel van Madrid, Rome en Neurenberg had coach Raemon Sluiter gehoopt dat zijn pupil met een vrije geest en een ontspannen lichaam aan een nieuw avontuur in Parijs kon beginnen. Niets bleek echter minder waar. Met een hoofd vol negatieve hersenspinsels en met verkrampte ledematen blokkeerde Bertens volledig. “Ik heb de hele tijd in een achtbaan gezeten.”

De frustratie droop van het gezicht van Bertens in de gisteren op baan 2 verloren partij uit de tweede ronde tegen de Amerikaanse tiener Catherine Bellis (6-3 7-6). “Ik was in mijn hoofd alleen maar bezig met wat fout ging”, zei Bertens. “En steeds was er die twijfel. Ik moest overal over nadenken, ik wilde zo graag laten zien wat ik kan. Dan kan ik gewoon niet accepteren dat het niet lukt.”

"Ik doe maar weer wat"

Bertens wekte tegen de achttienjarige Bellis nimmer de indruk dat er een goed resultaat te behalen viel. Na een aantal goede punten volgden steevast een paar dramatische ballen. Zoals in de tiebreak, waarin ze eerst vier matchpoints wegwerkte om daarna te partij te besluiten met een gedachtenloos dropshot in het net. “Ik sla een paar goede services en daarna doe ik maar weer wat.”

Ook haar eigen verwachtingen en die van de buitenwereld na de halve finale van vorig jaar spookten te veel door het hoofd van Bertens. Ze was in haar gedachten vooral bezig met dat ze weer ver moest komen en die bewijsdrang verlamde haar. Nadat ze tegen Bellis een slechte tweede game van de eerste set speelde, nam paniek bezit van haar lichaam. “Ik ben geen moment los geweest en dan wordt het lastig.”

Verstrikt raken in een web van twijfel en onzekerheid was vaker een valkuil voor Bertens. Voordat ze in zee ging met Sluiter werkte ze met een sportpsycholoog. “Ik weet niet of het nodig is om een mental coach aan ons team toe te voegen”, zei Bertens, bij wie een traan nooit ver weg was op de persconferentie. “Ik kan goed met Reamon praten, maar als het nodig is sta ik ervoor open. Ik zal zelf de oplossing moeten gaan zoeken.”

Sluiter erkende dat zijn pupil aan spanning ten onder was gegaan

Sluiter erkende dat zijn pupil aan spanning ten onder was gegaan. Het was aan haar, vertelde de Rotterdammer, om eventueel iemand te zoeken die haar hulp kan bieden. “Mijn werkwijze is dat ik deuren voor haar open gooi. Het is aan haar om door die deur te gaan. Het helpt in mijn optiek niet als je iemand te veel een kant opduwt.”

Sluiter meende dat de ondergang van Bertens in Parijs ook niet groter gemaakt moest worden dan het was. Hij wees naar het traject waarin zij het afgelopen jaar heeft gezeten. “Ze moet in bepaalde dingen haar weg nog vinden”, merkte Sluiter op. “Dat gaat met vallen en opstaan. En afgezien van het resultaat hier is ze vandaag hard gevallen. Je kunt het zien als een examen waarvoor ze is gezakt.” Maar Bertens was in zijn ogen ook het slachtoffer van de hoge verwachtingen rond haar persoon. In de eerste maanden van dit jaar kon ze er niets van en na een paar goede graveltoernooien werd ze plots gebombardeerd tot een titelkandidaat op Roland Garros. “Het is een optelsom van alles en daar kon ze hier niet mee omgaan.”

Sluiter had zich echter wel geërgerd aan de negatieve houding van Bertens op de baan. “Houding is voor mij heilig. Het is verschrikkelijk om te zien hoe ze keek toen een ballenkind de handdoek niet aangaf. Daar ben ik allergisch voor, dat heeft te maken met respect. Het liet zien hoe diep de paniek bij haar zat.”

Door de vele punten die Bertens de voorgaande weken op gravel verdiende, heeft de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros geen dramatische gevolgen voor haar klassering op de wereldranglijst, waarop ze nu achtttiende staat. Ze blijft waarschijnlijk in de topdertig, waardoor ze volgende maand op het gras van Wimbledon weer ‘gewoon’ tot de geplaatste speelsters behoort.