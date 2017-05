Kiki Bertens vol vertrouwen naar Roland Garros

Met opnieuw uitstekende cijfers op gravel meldt Kiki Bertens zich dit weekeinde in Parijs. De 25-jarige tennisster uit Wateringen staat vandaag voor de tweede keer op rij in de finale in Neurenberg, de Duitse stad waar ze vorig jaar aan een indrukwekkende opmars begon. Tot ieders verrassing en verbazing, en niet in de laatste plaats van zichzelf, reikte Bertens op Roland Garros tot de halve finales.

Lees verder na de advertentie

Die prestatie aan de Avenue de la Porte d'Auteuil heeft het haar tennisleven ingrijpend veranderd. Bertens is nu iemand waar serieus rekening mee wordt gehouden. Vorig jaar moest ze in Neurenberg nog meedoen aan de kwalificaties, nu voert zij als de nummer negentien van de wereld de plaatsingslijst aan. En tot dusver maakte Bertens die rol met verve waar.

Evenals vorig jaar arriveert Bertens in blakende vorm en boordevol zelfvertrouwen op Roland Garros

Vandaag verdedigt Bertens op het centercourt van de Nürnberger Versicherungs Cup haar titel tegen de Tsjechische Barbora Krecjikova. De pupil van Raemon Sluiter gaf in de Zuid-Duitse stad nog geen set prijs en zag haar Japanse tegenstandster Misaki Doi gisteren in de halve finales met een rugblessure afhaken. Bertens leidde met 6-2 en 0-1 toen Doi niet verder kon.

Evenals vorig jaar arriveert Bertens in blakende vorm en boordevol zelfvertrouwen op Roland Garros. En mede door haar prestatie in Parijs van twaalf maanden geleden zal er met andere ogen naar haar worden gekeken. Mats Wilander, de Zweedse drievoudig Roland Garroskampioen, noemde Bertens in zijn functie als analist bij Eurosport een gevaarlijke outsider.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Kiki Bertens © AP

Fantastisch gravelseizoen Zeker is dat de Zuid-Hollandse al een fantastisch gravelseizoen achter de rug heeft. In Charleston, Bogota, Stuttgart, Madrid, Rome en Neurenberg won ze in totaal veertien partijen. Nu vormt dat geen garantie voor een nieuwe stunt in Parijs, waar ze vorig jaar door overwinningen op Angelique Kerber, Camila Giorgi, Daria Kasatkina, Madison Keys en Timea Bacsinszky doordrong tot de halve eindstrijd tegen Serena Williams. Sluiter zei eerder deze week in Neurenberg dat er wel dertig kandidaten zijn om de titel te pakken Door haar nieuwe status − ze is op Roland Garros als achttiende geplaatst − wacht Bertens een op papier minder zware start dan vorig jaar, toen ze in de openingsronde direct stuitte op de Duitse Kerber, destijds de nummer drie van de wereld en winnaar van de Australian Open. Nu luistert haar eerste tegenstandster naar de naam Ajla Tomljanovic, 's werelds nummer 309 uit Kroatië. In alle voorbeschouwingen op Roland Garros is benadrukt dat het vrouwentoernooi nooit eerder zo open was. Echte favorieten zijn er niet. Serena Williams is met zwangerschapsverlof, de als eerste geplaatste Kerber is uit vorm en de Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza heeft nog weinig laten zien. Sluiter zei eerder deze week in Neurenberg dat er wel dertig kandidaten zijn om de titel te pakken. Hij noemde geen namen, maar Bertens is een van hen.

Debuut Hogenkamp en Lemoine in hoofdtoernooi Naast Kiki Bertens doen er nog twee Nederlandse tennissters mee op Roland Garros. Richèl Hogenkamp en Quirine Lemoine plaatsten zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi in Parijs. Het wordt voor beide speelsters hun debuut op Roland Garros. Hogenkamp (25 jaar, uit Doetinchem), treft in de eerste ronde de ervaren Servische Jelena Jankovic, nummer een van de wereld in 2008. Lemoine (25 jaar, uit Woerden), schakelde in de derde ronde van de kwalificaties Arantxa Rus uit en neemt het op tegen de Amerikaanse tiener Catherine Bellis. Mochten Bertens en Lemoine hun eerste partij winnen, dan treffen zij elkaar. Robin Haase, de enige Nederlandse speler in het mannentoernooi, neemt het in de eerste ronde op tegen de Australiër Alex de Minaur.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.