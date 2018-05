Kiki Bertens lijkt in Madrid aansluiting bij de wereldtop te hebben gevonden

Indrukwekkend was de manier waarop de Wateringse zich de afgelopen week op het Spaanse gravel manifesteerde. Zowel mentaal als fysiek bleek ze in staat wereldtoppers als Caroline Wozniacki, Maria Sjarapova en Caroline Garcia te weerstaan.

Het mooiste compliment kreeg Bertens (26) misschien wel van Garcia, de nummer zeven van de wereld die in de halve finales in ruim een uur door de Nederlandse was gekleineerd. Na die oorwassing zei de Française dat ze zich sinds haar juniorentijd niet zo verloren had gevoeld op de baan. Garcia ging kansloos ten onder met 6-2 en 6-2, dezelfde cijfers als waarmee Bertens eerder al de mondiale nummer twee Wozniacki had verslagen.

Tegen Sjarapova, voormalig nummer een van de wereld en vijfvoudig grandslamwinnares, liet Bertens zien dat ze zich niet door tegenslagen uit het veld laat slaan, zoals voorheen vaak het geval was. Na het verlies van de openingsset rechtte ze haar rug en pakte ze de winst. Ook in de meeslepende finale tegen Kvitova knokte Bertens zich terug in de partij na de teleurstellend verloren tiebreak in de eerste set.

Duimen omhoog

Wat volgde was een finale op hoog niveau, waarin beide speelsters streden voor elk punt. Bertens pakte de tweede set en in de slotset leek de zichtbaar vermoeide Kvitova rijp voor de genadeklap. Toch perste de 28-jarige Tsjechische steeds nieuwe krachten uit haar geteisterde lichaam. Na 2 uur en 51 minuten veroverde ze haar derde titel in Madrid (7-6, 4-6, 6-3) en omhelsde ze aan het net de verslagen Bertens.

Voor Kvitova was het al de vierde toernooizege van dit jaar. Een opmerkelijke comeback van de tweevoudig Wimbledonkampioene, die in december 2016 door een inbreker in haar linkerhand werd gestoken. Er werd gevreesd voor haar carrière, maar inmiddels heeft ze zich teruggeknokt in de toptien. Tegen Bertens boekte ze haar elfde zege op rij, nadat ze een week eerder ook al het toernooi in Praag had gewonnen.

Bertens lijkt in weinig meer op de sportvrouw die door twijfels, spanningen, verwachtingen en pa­nie­k­aan­val­len werd geremd

In haar dankwoord na de finale in het Caja Mágica in Madrid richtte Kvitova zich tot Raemon Sluiter. Ze noemde de Rotterdamse coach van Bertens ‘een van de aardigste kerels op de tour’. Met twee opgestoken duimen incasseerde Sluiter dat compliment. Ook Bertens betrok haar coach in de speech op de baan. “Deze is ook voor jou, Rae”, zei ze, terwijl ze de bokaal van de verliezend finaliste in de lucht hield.

Bertens moest in de finale maar meerdere erkennen in Petra Kvitova (links) © Getty Images

Eind vorig jaar leek de samenwerking tussen Bertens en Sluiter op de klippen te lopen. De tennisster had de buik vol van tennis en de coach vroeg zich af of het zinvol was om door te gaan. Na een vakantie en een pittige evaluatie pikten beiden de draad weer op. Zes maanden later vormen Bertens en Sluiter weer een succesvol duo, dat zeker in het gravelseizoen door iedereen wordt gerespecteerd en gevreesd.