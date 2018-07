Kiki Bertens laat zien ook op gras bij de wereldtop te horen

Ze zou ‘het niet kunnen’ op gras. Gras, grapte Kiki Bertens ooit, was om op te voetballen. Niet geschikt voor tennis. En zeker niet voor haar tennis, vond ze. Mensen konden nog zo vaak tegen haar zeggen: ‘Kiki, je spel is wél geschikt voor gras.’ Geloofde ze niet.

Lees verder na de advertentie

De Nederlandse nummer 20 van de wereld speelde een van de beste wedstrijden uit haar carrière

Tot vandaag. Toen Bertens de vijfvoudig kampioene Venus Williams versloeg op het gras van Wimbledon. Met haar zege, en daarmee haar debuut in de vierde ronde, laat Bertens zien ook op andere ondergronden dan gravel bij de wereldtop te horen.

De Nederlandse nummer 20 van de wereld speelde een van de beste wedstrijden uit haar carrière tegen de zevenvoudig grandslamkampioene uit Amerika. Ze won de eerste set en was in de tweede set op weg naar een stunt, toen ze weer begon te twijfelen aan zichzelf. Williams zag een kans om terug te komen en won de tweede set in de tiebreak. Waar het onnodige verlies van de tweede set Bertens vroeger zou hebben geknakt, bleef ze nu mentaal sterk. In maart in Miami had de 26-jarige Bertens drie matchpoints verspeeld tegen Williams. Dat zou haar nu niet gebeuren, hield ze zichzelf voor.

Debuut Bertens verloor in de derde set meteen haar opslag, maar brak terug waarna het lang gelijk opging. Na een slopende wedstrijd van ruim 2,5 uur kreeg Bertens haar eerste matchpoint. De twaalf jaar oudere Williams reageerde met een sterke volley en poetste een tweede matchpoint weg met een snoeiharde forehand. Op het derde matchpoint sloeg Williams een bal in het net. Met de winst (6-2 6-7 8-6) was Bertens’ mooiste moment op Wimbledon een feit: haar debuut in de tweede week op de All England Club. Na haar overwinning moest de geboren Wateringse, die tegenwoordig in Breda woont, meteen opdraven bij de BBC en sportzender ESPN. Of ze al geloofde dat ze de voormalig graskoningin uit Amerika had verslagen? Niet echt, aldus Bertens. Ze zal zichzelf vanochtend bij het ontwaken nog even in de arm moeten knijpen. Samen met haar zus Serena won Venus tussen 2000 en 2010 negen van de elf titels op Wimbledon. Ondanks een auto-immuunziekte en haar relatief hoge leeftijd stond de oudste van de gezusters Williams vorig jaar nog in de finale, die ze van de Spaanse Garbiñe Muguruza verloor. Bertens voelt zich onzeker op gras, maar ze is niet de enige speelster die daarmee worstelt. Met een relatief kort grasseizoen nemen weinig speelsters de tijd om aan de ondergrond te wennen. Bovendien wordt er op de internationale tennisacademies meer getraind op hardcourt en gravel. Op Wimbledon gebeurt het wel vaker dat de top van de wereld onaangenaam wordt verrast. Dat is dit jaar niet anders met de vroege uitschakeling van grandslamkampioenen als Muguruza, Kvitova, Stephens, Wozniacki en Sjarapova, die hun koffers al konden pakken op Wimbledon. Ook Bertens moest leren spelen op gras. In het verleden had ze veel moeite met de diepe buigingen, omdat de ballen amper opspringen. Het deed pijn aan haar knieën en enkels. Na een operatie, waarin ze vijf jaar geleden haar rechterenkelband liet reconstrueren, werd gras voor haar dragelijker. In het verleden had ze veel moeite met de diepe buigingen, omdat de ballen amper opspringen